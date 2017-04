Tesla botste bij Bathmen helemaal autonoom

De discussie is vaste prik als er een Tesla botst: was het weer die vermaledijde autonome piloot, of zat de bestuurder zelf aan de verkeerde knoppen?

Het zal je niet ontgaan zijn dat er zich vanochtend een Tesla Model S in het achtersteven van een vrachtwagen boorde op de A1 bij Bathmen. We berichtten hier vanochtend over en vervolgens laaide de discussie in de comments weer traditioneel hoog op. Voorstanders en tegenstanders van autonome techniek bestookten elkaar met een combinatie van harde feiten en wilde speculaties.

Inmiddels hebben we extra informatie over het voorval. De bestuurder van de Teslarati in kwestie geeft namelijk aan de Telegraaf te kennen dat Autopilot volgens hem aanstond op het moment van de crash:

“Ik reed 130/140 kilometer per uur en hij tachtig. Ik was bij hem voor ik er erg in had. Ik [het systeem] heb denk ik niet eens geremd.”

Levensgevaarlijke perikelen dus weer dankzij Autopilot. Dankzij wat financiële stimulering van de overheid rijden er in Nederland relatief veel Tesla’s rond. Het is dan ook niet de eerste keer dat er zich eentje in de kreukels werkt op ’s lands wegen.

Toch moeten we een opmerking plaatsen bij het relaas van de Tesla-rijder. Was het immers niet zo dat Tesla’s Autopilot je na de laatste updates niet meer harder liet rijden dan de maximumsnelheid? De claim dat hij zo’n ‘130 tot 140’ lijkt dan haaks te staan op een geactiveerde automatische piloot.

De politie gaat hier verder geen onderzoek naar doen. Tesla zelf zoals te doen gebruikelijk wel. We houden de Twitter-pagina van Elon in de gaten voor je.

Fotocredit: Hof van Twente fotografie