Bullshit omtrent ‘kosten rijklaar maken’ zijn verleden tijd

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) deed onderzoek of men gehoor gaf aan het nieuwe beleid.

Kosten rijklaar maken. In 2014 deed de consumentenbond al een plasje over de extra kosten. Toch duurde het tot april 2016 voordat er een echt goed onderzoek kwam. De ACM wilde meer duidelijkheid over deze kosten en in augustus kwam er een oordeel van de toezichthouder. Importeurs moesten de kostenpost voortaan gaan verrekenen in de adviesprijs. In diverse gevallen kwam er namelijk meer dan 1000 euro aan kosten rijklaar maken bij. Dit bedrag stond los van de verkoopprijs en dat was volgens de ACM onduidelijk voor de consument.

De afgelopen maanden heeft de ACM onderzoek gedaan of dat de autobranche gehoor heeft gegeven aan de in augustus ingestelde maatregel. Uit het onderzoek blijkt dat men dit inderdaad heeft gedaan. Naast importeurs moeten ook aanbieders van tweedehands auto’s ‘onvermijdbare kosten’ in de aanschafprijs verwerken.

De organisatie gaat zich de komende periode op deze markt storten en uitzoeken hoe groot het probleem hier is. De ACM spreekt over een ‘passende aanpak’ als blijkt dat de boel niet in de haak is. Wat dit concreet betekent is niet duidelijk.

Foto: Golf GTI Clubsport via @vanrees op Autojunk