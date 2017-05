Cast Lamborghini-biopic bevestigd

Voor ons autoliefhebbers is het toch goed om te weten dat er enkel A-listers in aanmerking komen.

Autofilms, het zal altijd een vreemde eend in de bijt blijven. Het is of te overdreven (Driven, F&F) of een nerd-fest (Ronin, Bullit). Either way, je gaat er niet met je vriendin naartoe. Of je bent feiten aan het bevestigen (“heel goed, een Citroen XM heet voornamelijk onderstuur”) of constant aan het zuchten (“Dat kan toch nooit!!”). Gelukkig is er een nieuw subgenre uitgevonden: films over de mensen achter de auto’s. Denk aan de briljante Art-house film “Talladega Nights” en het niet eens potsierlijke ‘Rush’.

Maar er komen nog een hele zwik films bij, met name films over Enzo Ferrari blijken populair te zijn, want er komen er meerdere onze kant op. Denk aan het project van regisseur Michael Man (Heat, Miami Vice, Colleteral), waarbij aanvankelijk Christian Bale de rol van Il Commendatore zou vertolken, maar wat uiteindelijk Hugh Jackman gaat worden. De productie van die film begint rond 2018.

Dan staat er nog een ander project op stapel waarbij de productie eerder aanvangt en niet minder prestigieus is. Naar het schijnt wordt die film geregisseerd door niemand minder dan Clint Eastwood en zal Uber-Godfather/Goodfalla Robert DeNiro de rol spelen van Enzo Ferrari. Groot verschil met de productie van Michael Mann is dat deze zich voornamelijk gaat richten op de beginjaren van het merk Ferrari.