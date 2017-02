Ciao bella! De nieuwe Ferrari 812 Superfast in het echt

Geen computergegenereerde prutplaatjes, maar gewoon het echte werk.

Ferrari blies de gevestigde orde van de sokken met de introductie van hun 812 Superfast. Enkele reaguurders vonden de toevoeging “Superfast” ietwat overdreven. Dat een auto met 800 pk lompsnel is, kan iedereen op z’n vingers natellen. Desalniettemin is de naam historisch verantwoord, want Ferrari gebruikte ‘m al in de jaren ’60 (bewijs). We zijn overigens erg benieuwd hoe er destijds op werd gereageerd. Wie zich dat moment nog kan heugen mag zich melden in de comments.

Waar collega @Dizono en ik wél onze bedenkingen bij hadden is dat getal, 812. Ferrari gebruikt getallen in de typeaanduiding voor verschillende zaken, dat is in de loop der jaren nog weleens gewijzigd. De 8 zou normaal gesproken moeten staan voor de cilinderinhoud van het blok, maar het lijkt erop dat ze ervoor hebben gekozen om het vermogen en het aantal cilinders aan te geven. Beetje en OCD-puntje, we geven het toe, maar het is een tikkie verwarrend.

De commentaren op het uiterlijk van de 812 Superfast waren aardig positief en dat op basis van enkele CGI-plaatjes. Gelukkig lekte dit stapeltje foto’s van de hagelnieuwe auto het web op, dat maakt het vormen van een mening wat eenvoudiger. Dat de motorkap openstaat nemen we even voor lief. Over een kleine maand wordt ‘ie onthuld in Genève en sturen we onze fotoslaaf linea recta naar de Ferrari-stand voor ontroerend mooie plaatjes.

Dank aan Max voor het tippen!