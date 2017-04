Crowdfunding voor coureur die benen verloor

"Motorsport is dangerous", luidt het aloude adagium. Dat die spreuk ook in 2017 nog relevant is bleek onlangs op Donington Park.

Op dat prachtige, glooiende circuit in het Verenigd Koninkrijk vond vorig weekend een absolute horrorcrash plaats tijdens een Formule 4-race. Billy Monger denderde met meerdere auto’s voor zich over het circuit, wat z’n zich enigszins belemmerde. Daardoor knalde hij in volle vaart op een zo goed als stilstaande auto. Dat de beelden niet prettig zijn spreekt voor zich, wie toch graag een kijkje neemt kan dat HIER doen.

Dat Monger bij het ongeval zwaar gewond raakte was evident, maar om het nog erger te maken zat de jonge coureur 90 minuten bekneld in de restanten van z’n auto voor de hulpdiensten hem naar het medisch centrum konden brengen. Artsen wisten Monger gelukkig in leven te houden. Helaas moesten de beide onderbenen van de tiener wel worden afgezet.

Om ervoor te zorgen dat de jonge, talentvolle coureur de draad weer op kan pakken, hebben verschillende partijen een crowdfunding-actie opgezet. Niet alle (jonge) coureurs zijn namelijk verwende ventjes met rijke papa’s, want naar verluidt moest Monger behoorlijk z’n best doen om de benodigde bedragen bij elkaar te sprokkelen. Je vindt de pagina HIER.