De Audi TT RS-R van ABT heeft 500 pk

Waar zou een tondeuse eigenlijk toe in staat zijn met 500 pk?

Standaard heeft de nieuwe TT RS al 400 pk. Met zijn vierwielaandrijving rost de MQB-knaller daarmee in 3,7 seconden naar de honderd. Tenminste, dat geldt voor de gesloten variant. Collega @casperh reed eind vorig jaar een stukje met de opper-TT (rijtest) en was behoorlijk begeistert door het gemak waarmee je hard gaat met de auto.

Maar het kan altijd nóg harder. De TT RS van ABT genaamd TT RS-R heeft namelijk niet 400, maar 500 pk. De tijden van de TT DTM herleven dus een klein beetje. Hoevéél harder je er overigens precies gaat, daar doet ABT geen uitspraken over. Op de nul-naar-honderd zal het waarschijnlijk ook niet zoveel uitmaken, daar pure power tegenwoordig op dat vlak niet meer het grootste verschil maakt. De hoeveelheid tractie en de snelheid van de versnellingsbak zijn daarbij ook heel belangrijk. Bij hogere snelheden op de Autobahn zie je in de RS-R gewone RS-en echter zonder twijfel rap kleiner worden in je achteruitkijkspiegel.

Die achteruitkijkspiegel is trouwens hetzelfde als in de gewone TT RS. Maar ABT doet uiteraard wel de nodige andere aanpassingen om de RS-R tot wat speciaals te maken, zowel van binnen als van buiten. Zo zijn daar bijvoorbeeld spiegelkappen in carbon, speciale side-skirts, een tankklep met RS-R logo en 20″ ABT-jetsers. Of de tuner ook nog aanpassingen heeft gedaan aan de remmen van de auto blijkt niet uit het de informatie die ze ons hebben gestuurd. Aan de binnenkant kan je genieten van ‘LED entrance lights’ met het RS-R logo en een speciale badge die aangeeft welk nummer jouw RS-R heeft.

Nummer? Is de RS-R gelimiteerd dan? Jazeker! ABT is van plan er slechts 50 van te bouwen. Dat wil zeggen, originele exemplaren. Je kan daarnaast wel terecht met je eigen TT RS en die alle modificaties aan laten meten, maar dan is het dus geen échte RS-R. ABT meldt trouwens dat je momenteel niet meer bij Audi terecht kan om een TT RS te kopen, maar zij hebben er zelf kennelijk nog vijftig geleverd gekregen uit Ingolstadt dus dat is geen probleem. Binnenkort kan je de RS-R aanschouwen in Genève.