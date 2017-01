De Europese specs van de Kia Stinger zijn bekend

Jazeker, hij komt ook naar Europa, die Stinger. Maar komt er ook een diesel?

De onthulling van de Kia Stinger was toch wel even een cultuurschok. Zo is Kia een merk dat eigenlijk een beetje onder de radar van de gemiddelde autoliefhebber vliegt, maar opeens komen ze met een achterwielaangedreven D-segmenter op de markt. De meesten waren direct onder de indruk van de auto, die al snel vergeleken werd met onder andere BMW’s 4-serie Gran Coupe qua uiterlijk en verschillende Mercs qua interieur. Niet bepaald de minste namen.

Maar doorgewinterde liefhebbers hebben wel vaker veelbelovende producten gezien, die het dan uiteindelijk toch niet wisten te redden op de keiharde Europese markt. Velen vroegen zich dan ook meteen af of de Kia überhaupt wel geleverd zou gaan worden op het oude continent. Maar die twijfel blijkt dus onterecht te zijn. En voor de verstokte veelrijder is er nog meer goed nieuws: er komt ook een diesel voor de Europese versie.

Afgaande op de specificaties van de motor gaat het niet om een slome duikelaar. Kia heeft naar eigen zeggen een nieuwe 2.2-liter grote zelfontbrander ontwikkeld met 200 pk en 440 Nm. Deze is goed voor een sprint van nul-naar-honderd in acht-en-een-halve tel. Sowieso doet Kia niet aan laffe motoren voor de Stinger, want qua benzinemotoren krijgen we dezelfde motoren als de rest van de wereld. Dat wil zeggen een 2.0-liter turbo met 255 pk en een 3.3-liter V6 turbo met 370 pk. De laatste doet het sprintje in 5,1 seconden en blaast door tot 270 km/h. Dat wordt dus gelimiteerde Duitsers pesten op de Autobahn.

Kia wil van de Stinger dan ook vooral de ideale GT maken. Gregory Guillaume, hoofd design van Kia Motors Europe, weet het in ieder geval goed te brengen:

“De Kia Stinger is een échte Gran Turismo, een auto voor plezierige en langdurige autoritten. Het gaat niet alleen om pure kracht, uitstekende rijdynamiek en een emotionele aantrekkingskracht, maar ook om luxe, comfort en elegantie. Het gaat er niet om wie als eerste bij zijn bestemming is, maar om de reis er naartoe. Het gaat om passie.”

De productie voor Europa start in de tweede helft van 2017, wat betekent dat je de auto aan het eind van het jaar al op de weg tegen kan komen. De Stinger komt dus met grote snelheid op ons af. Sterker nog, terwijl je dit leest staat @casperh al oog in oog met Kia’s nieuwe raket. Hopelijk duikt hij net op tijd uit de weg, zodat hij ons nadien kan vertellen of de Koreaan ook in het vlees tot zijn recht komt.