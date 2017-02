De Ferrari 812 zoals je ‘m niet eerder zag

De Superfast zoals we de nieuwe V12-machine van Ferrari kennen, maar dan in andere jasjes.

Een nieuwe Ferrari is altijd wel een garantie voor interessante discussies. Ook photoshoppers klommen de afgelopen dagen achter hun PC’tje om zelf iets te verzinnen op basis van de 812 Superfast. Ze spreken niet met hun mond. Wel met creatieve muisklikken.

Via Autojunk deelde lezer @redbee5 een paar plaatjes op basis van de persplaten van Ferrari. In plaats van een rode kleur werd de 812 in het zwart (met rode strepen) en blauw gestoken. Niet alleen bij ons op Autojunk werd het model digitaal bewerkt. Ook X-Tomi Design ging aan de slag.

De photoshopper maakte een ‘812 Superamerica’ en een shooting brake op basis van de nieuwe V12-topper. In het geval van dat laatste is de GTC4Lusso toch een stukkie mooier in mijn ogen. De Superamerica-shop oogt wel erg gaaf.

Ferrari heeft nooit een cabrio-variant van de F12berlinetta voor de massa op de markt gebracht. Wel een speciaaltje. De F60America, waar er 10 van zijn gemaakt. Wat was ├╝berhaupt de laatste open V12-Ferrari die niet in gelimiteerde oplage van de band rolde?