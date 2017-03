De Panamera volgens Mansory-recept

Juist ja.

De belangrijkste Genève info hebben we intussen wel gecoverd, maar speciaal voor jullie hebben we het vreemdste voor het laatst bewaard. Je kijkt naar de Porsche Panamera die door de boys van Mansory grondig werd aangepakt en (het wordt eentonig) uiteraard is ook in dit geval carbon het toverwoord.

Mansory meldt trots dat alle onderdelen in de eigen autoclaaf worden gebakken en dat dus geen gebruik wordt gemaakt van toeleveranciers. Naast alle koolstofvezel frutsels kreeg de Panamera 22 inch velgen, een koets in de lakkleur candy red en extra pk’s.

Vermogen en koppel stegen met respectievelijk 35 pk en 40 Nm. We weten helaas niet welke versie de tuner als basis heeft genomen, dus over het totale vermogen/koppel kunnen we helaas geen uitspraken doen. Over het uiterlijk kunnen we dat wel, maar dat doen we niet. De plaatjes spreken voor zich.

UPDATE: lezer @edge wijst er terecht op dat de Porsche op de plaatjes een uitschuifspoiler heeft. Dat kan alleen maar betekenen dat het de Turbo betreft, die standaard goed is voor 550 pk en 770 Nm. Dat wordt in de Mansory-versie dus 585 pk en 810 Nm.