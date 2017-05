De verkooptopper van Peugeot is strakgetrokken

Misschien niet de spannendste auto op de weg, maar wél de knaller die ervoor zorgde dat Peugeot in de lift zit...

… en zelfs Opel over kon nemen van General Motors! Maar da’s een ander verhaal. Het exterieur van de “nieuwe” 308 werd lichtjes bijgepunt voor MY2018. Belangrijker zijn nieuwe motoren als de 1.5 BlueHDi 130 S&S en de 2.0 BlueHDi 180 S&S die wordt gekoppeld aan een achttraps automaat. Om toch even stil te staan bij het uiterlijk: de motorkap werd iets gewijzigd en ook de grille is prominenter aanwezig. Het front kreeg daardoor een wat stoerder uiterlijk, een beetje à la 3008 en 5008.

Verder kreeg de 308 nieuwe rijhulpsystemen als Active Safety Brake en Active Lane Departure Warning (met extra herkenningsfunctie voor protesterende boeren op de snelweg). Allerhande parkeerhulpen staan op de optielijst en het infotainmentsysteem beschikt over i-Cockpit, waarmee info van je smartphone op het touchscreen kan worden weergegeven. Dit systeem is compatible met Mirrorlink, Android Auto en Apple Carplay.

