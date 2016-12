De Zero to 60 GTT is supersnel en peperduur

De ster van de SEMA autoshow komt uit California. Maar gaat jij er van California dreamen?

Het jaarlijkse Amerikaanse tune-bacchanaal SEMA heeft in de loop der jaren menig juweeltje, maar ook de nodige gedrochten voortgebracht. Dit jaar stond het bedrijfje Zero to 60 op de beurs om hun GTT aan de wereld te tonen. Ze hoopten natuurlijk dat het grote publiek hun GTT in zou schalen in de eerste categorie.

Vele bedrijfjes beproeven hun geluk op zo’n beurs, maar regelmatig horen we daar uiteindelijk niks meer van. In het voordeel van Zero to 60 sprak in ieder geval dat oprichter Kenny Pfitzer een behoorlijk degelijke achtergrond kent in de Amerikaanse autowereld. Naar verluidt was Kenny als medewerker van Metal Crafters USA namelijk betrokken bij de bouw van verschillende prototypes voor onder andere Ford, General Motors en Chrysler. De Ford Bronco concept kwam bijvoorbeeld van zijn hand. Helaas besloot Ford uiteindelijk om geen nieuwe Bronco te gaan bouwen. Dankzij O.J. was de naam waarschijnlijk te zeer besmet.

Na zijn periode bij Metal Crafters werkte Pfitzer ook nog vijf jaar bij het welbekende West Coast Customs én voor Chip Foose, een coachbuilder die samen met de witte menshaai zo’n 90 procent van de programmering van Discovery Channel voor zijn rekening neemt. Met deze ervaring op zak moet Kenny gedacht hebben dat het nu tijd was om zijn eigen business op te zetten. Aldus geschiedde en zo zag de Zero to 60 GTT het daglicht.

De jongens uit The Golden State hadden mazzel. De GTT viel goed in de smaak in Las Vegas en inmiddels is het tijd voor een productiemodel. Aanvankelijk was een productierun van 25 exemplaren gepland, maar dat is inmiddels bijgesteld naar 50 exemplaren. De basis van de GTT wordt zoals je waarschijnlijk nog wel kan zien op de plaatjes gevormd door een Ford Mustang (rijtest), maar Zero to 60 verleent de Ponycar een geheel eigen koetswerk dat naar eigen zeggen met de hand gebouwd is.

“Zero to 60 Designs is more than just an automotive build shop; we are a creative think tank that allows our clients to dream big, develop products they thought were unattainable and to make them happen literally overnight. Our quality and craftsmanship is also something that sets us apart. Everything we do at Zero to 60 is by hand and conceived and built in-house.”

Volgens onze stijlgoeroe @wouter is het resultaat echter niet bepaald overweldigend:

“Het is alsof je je iets te mollige vriendin met een A-cup in een ontzettend geile designer dress hijst. Doutzen Kroes wordt ze er niet van.”

Enfin, over smaak valt niet te twisten, over keiharde cijfers wel. Helaas geeft Zero to 60 die echter nog niet. Wel melden ze dat de GTT er komt in drie varianten: de GTT, de GTT-S en de GTT-SL. Alle GTT’s beschikken over wat de tuner benoemt als een ‘race car composite build body’. Of de kwaliteit hiervan in de buurt komt van Pagani-carbon of beter vergelijkbaar is met een fiberglass kitcar, dat kunnen we niet beoordelen.

Ook hebben alle GTT’s een Magnaflow uitlaat om de five-point-oh de juiste noot te laten raken alsmede wat omschreven wordt als in house Zero to 60 wheels. Op de plaatjes zien we echter vrij duidelijk een HRE-logo op de wielen prijken. Maar goed daar is in principe niks mee natuurlijk, misschien bouwt HRE deze wel exclusief voor Zero to 60.

Ten opzichte van de reguliere GTT beschikt de GTT-S onder andere over een compressor voor extra power en remmen van Brembo om die power vervolgens weer te beteugelen. De GTT-SL heeft nóg krachtigere Brembo’s en een chiquer interieur met een banging soundsystem.

De prijzen van al dit moois zijn respectievelijk 124.950 Dollar, 142.500 Dollar en 149.000 Dollar. Als Nederlandse Mustang GT koper denk je dan misschien ‘mwah, niet slecht, standaard kost dat ding al ruim 100.000 Euro‘. Maar bedenk dan even dat de MSRP voor een Mustang GT in ‘Murica 33.195 Dollar bedraagt. Voor hun goede werken wil Zero to 60 dus graag ongeveer een tonnetje ontvangen. Is dat terecht? Check de gallery en beslis het zelf.