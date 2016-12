BREEK: Pascal Wehrlein NIET naar Mercedes

Another one bites the dust.

Pascal Wehrlein liet onlangs nog optekenen dat hij graag het vertrouwen dat Mercedes in hem gesteld heeft wil terugbetalen. Mogelijk kan hij dat nog steeds doen, maar voorlopig niet door overwinningen aan elkaar te rijgen voor het fabrieksteam. Toto Wolff heeft in een interview met de Köllner Express namelijk aangegeven dat Wehrlein definitief niet meer in beeld is om teamgenoot te worden van Lewis Hamilton volgend jaar.

Ervaren F1-volgers hadden al verwacht dat Wehrlein het niet zou worden, omdat deze nog te weinig indruk gemaakt heeft om in aanmerking te komen voor een zitje bij een topteam als Mercedes. Toch heeft de keuze om niet voor Wehrlein te gaan volgens Toto niet alleen daar mee te maken, maar vooral ook met het feit dat de combinatie Hamilton/Wehrlein volgens hem te explosief zou zijn.

Naar verluidt heeft ook Hamilton zich tegen de komst van Wehrlein uitgesproken. Hamilton die eerder liet weten dat Alonso niet de goede keuze voor Mercedes zou zijn, zag kennelijk ook in Wehrlein iemand die hem kon bedreigen. In 2007 debuteerde Hamilton voor McLaren als teamgenoot van de op dat moment nog regerend tweevoudig wereldkampioen. Iedereen zag Fernando als favoriet, maar Hamilton die niks te verliezen had bood de Spanjaard erg goed partij. Uiteindelijk eindigde het jaar voor beide coureurs én hun team in een enorme deceptie toen Kimi er met de titel vandoor ging in zijn Ferrari.

Hamilton wil waarschijnlijk liever een teamgenoot met een redelijk goede naam. Iemand waarbij het geen schande is als hij er een keer van verliest, maar tegelijkertijd iemand die LH44 wel denkt te kunnen hebben. Kortom, iemand als Valtteri Bottas.

Zoals zo vaak laat Toto zijn oren weer eens hangen naar Lil’ Lewis, ongeacht wat daar de gevolgen van zijn. We weten officieel natuurlijk nog niet zeker dat Bottas de opvolger van Rosberg wordt, maar mocht dit niet het geval zijn moet er nu wel een heel bizar konijn uit de hoge hoed getoverd worden. Realistisch gezien was Wehrlein namelijk de enige andere overgebleven optie.

Als troost heeft Toto nog wel een kerstwens over voor Wehrlein: