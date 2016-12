Designer komt met idee voor aerodynamische luxesloep

Een luxe sedan waarbij de uiterlijke invloeden zo glad zijn als de praatjes van een Jet Cars-medewerker.

Alsof je de Vision Maybach 6 en Miss Bilnaad 2016 samen in een blender stopt. Zo vloeiend en strak ogen de lijnen van dit concept. Het is het werk van een student en de Mercedes is onderdeel van zijn master. Roman Egorov, zoals de student heet, is een Russische jongeman die leert voor het vak van ontwerper.

In het verleden heeft Egorov gewerkt voor BMW en Mercedes. Momenteel is hij designer bij Citroën. Zijn doel voor dit project was simpel: een limousine creëren die op aerodynamisch gebied overeenkomsten moet hebben met de supercars van vandaag de dag.

Het resultaat check je in de gallery. De digitale Merc lijkt op een langwerpige torpedo en is zeer scherp getekend. Het concept is bizar te noemen, maar aan de andere kant doet Mercedes zelf ook knotsgekke dingen, getuige de 5,7 meter lange Vision Maybach 6. Het zal lastig inparkeren zijn en de zaag kan nog best in die overdreven kont. Het idee is op z’n minst aardig te noemen.