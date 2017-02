Deze 10 klassiekers stegen in 2016 het meest in waarde

De Deutsche Oldtimer Index (DOX) heeft weer een update gekregen. In dit jaarlijkse lijstje staan de klassiekers die afgelopen jaar het hardst in waarde stegen. Maar voordat je denkt weer een lijstje te gaan zien met louter Ferrari's en Porsche's, vrees niet! Deze lijst is geschikt voor Otto Normalverbraucher. Jan Modaal kan er ook zijn voordeel mee doen.

In Duitsland heb je natuurlijk de XETRA DAX, maar wilde je de afgelopen jaren écht grof geld verdienen dan kon je beter investeren in klassiekers. Maar ja, een auto puur op emotie kopen dat doe je natuurlijk niet als gewiekste zakenman. Keiharde cijfers wil je hebben om je beslissingen op te baseren! Het Duitse Verband der Automobilindustrie (VDA) kan je daarmee helpen, want zij hebben de Deutsche Oldtimer Index opgesteld.

Het probleem bij het opstellen van zo’n index is altijd de ontiegelijk grote variëteit aan klassiekers. Want, hoe vergelijk je de waardeontwikkeling van een Ferrari 250 GTO op een relevante manier met die van een BMW E28 M5? Sterker nog, hoe vergelijk je de waardeontwikkeling van een groene gerestaureerde Ferrari 250 GTO uit 1962 met een rode ongerestaureerde Ferrari 250 GTO uit 1964? Een klassieke (har har) matched-models approach is voor dit soort exoten, ook gezien de kleine sample size van daadwerkelijke verkoopresultaten, eigenlijk niet relevant. En als het wel lukt, eindig je met een beeld van slechts een fractie van de markt.

De Duitsers kiezen ervoor om wat meer in de breedte te gaan. De index van VDA is zodoende gebaseerd op een selectie van 88 verschillende modellen, die de opstellers ervan relevant achten voor de Duitse klassiekermarkt. Dit betekent dat de meeste echte exoten buiten de boot vallen. Ideaal zou het natuurlijk zijn om een model te maken waarbij je wel alle klassiekers kan meenemen in je model, van Alfa tot Zastava. Toevallig heb ik dit zelf geprobeerd tijdens de studie met behulp van hedonische regressie analyse. In mijn ervaring blijft het echter lastig om harde conclusies te trekken, omdat de aannames die je maakt grotendeels het resultaat van je onderzoek bepalen.

Conclusie: het is (bijna) allemaal speculaas! Maar de hang naar het begrijpen van de markt en het net iets slimmer zijn dan de rest drijft ons menschen om de zaak desalniettemin dood te analyseren. Misschien vind je net die paar dingetjes die je toch een stukje verder kunnen helpen. Laten we dus gewoon maar eens kijken naar de bevindingen van de VDA.

De markt in zijn geheel: waardestijging remt af!

Nou ja ‘geheel’ dus met een asteriskje, maar oké, dat laten we vanaf nu gaan. De stijging van de index vorig jaar was nog slechts 4,4 procent. In 2015 was de stijging nog 5,6 procent en het tienjarig gemiddelde staat zelfs op 5,8 procent. Maak daarvan wat je zelf wilt.





Deze auto’s stegen in 2016 het meeste in waarde ten opzichte van 2015

De Mercedes W121 ‘Ponton’ beleefde in 2016 een topjaar. Iedereen wilde er opeens een hebben en de prijzen stegen daardoor flink. Maar ook ricers moeten tegenwoordig dieper in de buidel tasten. De Toyota MR-2 uit midden jaren ’80 maakte een bovengemiddeld gezonde waardeontwikkeling door. Opvallend is dat er twee Lancia’s in de lijst staan, zowel de goede oude Delta als de Fulvia konden zich verheugen op extra waarde.

Ondanks dat het onderzoek veel Ferrari’s buiten beschouwing laat, is er toch eentje de lijst ingeslopen, namelijk de Ferrari 328 GTS. In tegenstelling tot op de straten wordt deze op de voet gevolgd door de Opel Ascona B 1.6. Een andere conclusie die we voorzichtig kunnen trekken is dat jongere klassiekers meer in trek raken. In het lijstje staan twee auto’s uit de 50s, één auto uit de 60s, vier auto’s uit de 70s en drie auto’s uit de 80s. Check het volledige lijstje hieronder.

Deze auto’s stegen in de periode 1999-2016 het meeste in waarde

Los van de overachievers uit 2016, heeft VDA ook een lijstje opgesteld van de auto’s die over de periode 1999 tot en met 2016 het meeste in waarde gestegen zijn. Aan de top van deze lijst vinden we de Volkswagen Transporter Type 2 terug, die door rijk geworden oude hippies tegenwoordig enorm duur is. Ook vinden we geijkte modellen als de Citroën 2CV, de Fiat 500 en de Kever terug in de lijst. Die laatste is dan ook niet voor niks @dizono’s favoriete auto.

Niet toevallig staat er ook een van de weinige exoten die opgenomen is in het onderzoek in dit lijstje: De Mercedes 300SL Gullwing eindigt op de derde plaats. Opvallend genoeg dus nog wel achter Volkswagen’s legendarische busje en de Eend. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat je die laatste twee in 1999 nog voor een appel en een ei kon kopen. Check het volledige lijstje hieronder.