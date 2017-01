Deze dudes bouwen een geweldige Porsche 917

De originele racers zijn aan de prijzige kant. Deze gasten bouwen ze daarom gewoon zelf.

Van alle auto’s die ooit met succes deelnamen aan de 24 uren van Le Mans, is de Porsche 917 misschien wel de bekendste. Vooruit, komt ook een beetje door Steve McQueen, maar de Porkers waren in al hun hoedanigheden behoorlijk succesvol op het Circuit de la Sarthe.

Dat heeft gevolgen voor de waardes van dergelijke auto’s. Vette pech dus voor de minder gefortuneerde liefhebber die ook graag zo’n ding in de garage wil zetten. Icon Engineering pakt het anders aan. Zij zijn momenteel bezig met de bouw van een zeer geslaagde replica en als we de info op de website mogen geloven wordt het project grondig aangepakt.

De body is gebaseerd op de 917 van David Piper. Inderdaad, da’s de auto waarvan het blok enige jaren geleden door een journo in de soep werd gedraaid, met een heftig prijskaartje als gevolg. Mede om die reden adviseert Icon Engineering om een andere krachtbron te gebruiken, waarbij een zescilinder boxer natuurlijk voor de hand ligt.

Verder wordt de koets vervaardigd uit fibreglass. Icon kan echter met carbon in de weer gaan, mochten toekomstige klanten dat willen. Sterker nog: de klant mag eigenlijk alles bepalen. Het bedrijf is van plan om rollende chassis te verkopen tegen een prijs van 95.000 GBP. Vervolgens is het aan de koper om de aandrijflijn te kiezen en de auto verder op smaak te brengen.

Icon Engineering heeft een enorme hoeveelheid info over het project op hun website staan. Rustig het nieuwe jaar inluiden met fraai vakwerk kan hier.