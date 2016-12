Dit ding doet pijn aan je ogen

Maar rap was 'ie wel!

Confrère Dizono heeft deze Orca C113 uit 2005 weleens meegenomen in zijn lijstje met de lelijkste supercars ever. Geheel terecht als je het mij vraagt, al heeft een parel als de Ferrari F50 natuurlijk niks in zulke lijstjes te zoeken. Dat moge duidelijk zijn.

Orca was een firma gevestigd te Liechtenstein en de twee grondleggers, vader en zoon Beck, leek het wel fraai om de snelste auto ter wereld te bouwen. Zo gezegd zo gedaan en de C113 bleek inderdaad een raket op wielen, zeker voor zijn tijd. Het ding sprintte naar 100 km/u in minder dan drie tellen, 0-200 km/u duurde 8,5 seconden en de topsnelheid lag boven een theoretische 360 km/u.

Waar al die power vandaan kwam? Uit een Audi V8! De 4.2 met dubbele turbo was na wat hulp van tuner MTM goed voor ongeveer 650 pk en 900 Nm. Alle pk’s werden losgelaten op de achterwielen en het geheel woog slechts 850 kg. Verder werd de C113 uitgerust met een sequentiële ‘bak met zeven verzetten. De fanatieke flipperaar kon losgaan met de optionele negentraps ‘bak! Ook werd de auto uitgerust met actieve vering om de rijhoogte te allen tijde optimaal te houden.

Dan nog even over het uiterlijk van deze bruut. Volgens planning zouden er enkele honderden exemplaren van de C113 worden gebouwd. Helaas kon het bijzondere uiterlijk niet veel kopers over de streep trekken. Orca Engineering zou uiteindelijk een handvol auto’s bouwen. Wel noemenswaardig: de C113 had een Cw-waarde van 0,26. Da’s bijzonder laag, check dit lijstje maar eens.

Wie herkent trouwens de achterlichten van de Orca?