Dit is de Audi Q8 Sport Concept

Zoals je vermoedde wordt deze sportieveling boven de Q7 in de markt gezet. Eerst moeten we nog even met de handjes op elkaar voor de conceptuele versie.

Om heel kort te gaan: Audi belooft de prestaties van een achtcilinder bij het verbruik van een viercilinder. Hoe dat kan? Simpel! Door een zescilinder te combineren met een elektromotor natuurlijk. De 3.0 TFSI levert samen met de elektromotor 476 pk en 700 Nm. Daarmee is 0-100 km/u achter de rug in 4,7 seconden en de top bedraagt 275 km/u, bij een actieradius van meer dan 1.200 kilometer.

Het accupakket van de Q8 Sport Concept heeft een capaciteit van 0,9 kWh waarmee volledig elektrisch kan worden gereden. Stapvoets weliswaarn, maar volledig elektrisch. Nog even over die forse actieradius: wellicht heeft de tank met een inhoud van 85 liter daar ook iets mee te maken. Naast de aandrijflijn staat ook het rijwielgedeelte er strak bij. Audi belooft vijf verschillende levels van bodemspeling, met maximaal 90 millimeter verschil tussen de hoogste en de laagste stand. Achter de 20 inchers gaan overigens keramische remmen schuil.

Verder is het beslist geen kleine auto met een lengte van 502 centimeter. Ook is ‘ie liefst 205 centimeter breed en 170 centimeter hoog. Grachtengordeldieren moeten dus even nadenken voor ze de toekomstige Q8 aanschaffen. Het interieur krijgt uiteraard de Virtual Cockpit en aan alle obligate connectiviteits-features is gedacht.

Wanneer we de productieversie gaan zien? Geen idee, maar deze concept car oogt veelbelovend. Eerder zagen we trouwens al de gewone Q8 Concept.