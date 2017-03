Dit is de duurste Volvo van Marktplaats

Laatst bij de duurste Renault gingen we nipt over de 60K, maar Volvo redt het tot voorbij de ton!

Een ton, als ‘ie bedoeld is om regen in op te vangen word je er wellicht niet warm van, maar als het een bedrag is waar je een auto voor kan kopen dan ligt dat opeens heel anders. Opeens is een heuse Ferrari Testarossa binnen bereik, of wat te denken van een Jaaaag F-type of een Audi RS6. Enfin, dit scenario hebben we laatst al eens de revue laten passeren.

Wat echter niet opgenomen was in die lijst, was een regelrechte bijtellingsknaller. Wellicht is dat ook niet het eerste waar je aan denkt als je zo’n bedrag mag uitgeven aan een auto. Bovendien zijn we nu toch eindelijk verlost van dat bijtellingsgeneuzel. Nou ja, ja en nee. Als het om de nieuwe auto’s gaat kunnen met zijn allen weer massaal opteren voor een Golf GTD (rijtest) in plaats van een 1.6 TDI Slowmotion. Op de tweedehandsmarkt werken de ingrepen van de overheid in de vrije markt echter nog wel even door.

Neem nou deze Volvo XC90 T8 (rijtest). Een dikke bak natuurlijk, die zelfs verkozen werd tot autoblog auto van het jaar in 2015. Maar daar betaal je ook voor. De nieuwwaarde van dit exemplaar lag op 100.400 Euro. Na 37.539 kilometer en inclusief enkele vouwen in het leder van de ergonomisch verantwoorde bestuurdersstoel ligt de vraagprijs nu op 101.999 Euro. Huh?

Ondanks de eerder genoemde felbegeerde titel die de auto in de wacht sleepte, reflecteert deze ferme vraagprijs niet dat de auto gezien wordt als een klassieker in wording. De waardestijging heeft alles te maken met het lage bijtellingsprecentage dat je verschuldigd bent als je in deze auto gaat rollen als DGA (of als je baas je een tweedehands Volvo laat uitkiezen als leasebak). Iets soortgelijks zagen we ook al bij deze ontiegelijk dure Passat in het verleden.

Je pakt dus wat fiscaal voordeel en de handige verkoper probeert daar een graan(tje) van mee te pikken door een deel van de winst te appropriĆ«ren. Hij is overigens niet de enige, gezien het feit dat er meerdere, vergelijkbare XC90’s aangeboden worden voor ongeveer dezelfde prijs. Stuit deze praktijk je tegen de borst, of zie je zo’n comfortabele Volvo wel zitten en ga je keihard onderhandelen om de ‘bonus’ van de overheid eerlijk te verdelen met de handelaar?