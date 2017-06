Dit is de nieuwe Kia Stonic

Nu nog een schets, later dit jaar al bij de dealer.

Het Zuid-Koreaanse Kia heeft de naam bekendgemaakt van een nieuwe crossover in het B-segment. De hoge vierwieler luistert naar de naam Stonic. Volgens Kia zijn er twee verschillende begrippen samengevat: Speedy en Tonic. Stonic staat voor verfrissing en wendbaarheid, aldus Kia. De gemiddelde consument ziet hier gewoon de zoveelste crossover in het B-segment en daar is weinig verfrissends aan.

We moeten het nu nog doen met enkele schetsen, maar daar komt later dit jaar verandering in. De Stonic beleeft zijn debuut op de IAA in Frankfurt en de crossover zal in het najaar van 2017 bij de dealer staan. Het uiterlijk lijkt op een mix van de Sportage en de Sorento, inclusief een bescheiden tiger-nose grill.

Op het gebied van motoriseringen is nog niets bekendgemaakt. Ook andere specs zijn nog geheim. De Kia Stonic moet gaan concurreren met auto’s als de Renault Captur, Peugeot 2008 en de Nissan Juke.