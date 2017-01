Dit is met 848.722 euro de duurste auto op Marktplaats

En ja, in die prijs zit alvast een subtiele hint.

Op bijna achtenhalve ton maken die paar eurootjes natuurlijk geen verschil en dus kun je prima een op de auto afgestemde prijs hanteren. Voor 848.722 euro koop je namelijk een Mercedes SLR Mclaren 722 S Roadster. Je zou natuurlijk ook 722.000 euro kunnen bieden, om in het thema te blijven.

Het is me al vaak op kritiek komen te staan, maar persoonlijk vind ik de SLR de minst geslaagde supercar van deze eeuw. Rare proporties, te grove details en een SL-achtige form-factor die niet echt de indruk geeft dat je met een supercar van doen hebt. Tegelijkertijd moet ik ook toegeven dat deze witte roadster met lichtbruin interieur zeldzaam fraai en ‘ingetogen’ is uitgevoerd. Dat zie je nog wel eens anders…

De 722S is nogal een bijzonder ding omdat het eigenlijk een special edition van een special edition is. Met de SLR 722 Edition uit 2006 eerde Mercedes Stirling Moss, die de Mille Miglia won met een SLR met startnummer 722. In plaats van de standaard 626 pk had de 722 Edition 650 pk aan boord. Pas in 2007 kwam de SLR Roadster op de markt en in 2008 kwam daarvan een tot 150 stuks gelimiteerde 722 S-uitvoering. Een beetje dubbelop dus, want een ‘gewone’ SLR 722 Roadster is er nooit geweest, zowel de ‘S’ als het ‘Roadster’ in de naam duiden dus op het feit dat de auto geen dak heeft.

Het hier aangeboden exemplaar heeft 11.735 kilometer op de teller staan en staat in Maastricht.