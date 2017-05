Dit kost de Renault Koleos

Crossoveren op z'n Frans; zoveel centjes moet je meebrengen.

Het was een poosje stil rondom de Koleos, de Franse crossover die het D-segment moet veroveren. Gelukkig is het gedaan met de rust want zojuist communiceerde Renault de prijzen van deze auto. De Koleos is leverbaar vanaf 42.790 euro en je kunt ‘m nu direct bestellen. In juni staat de auto bij de dealer.

Voor dat bedrag krijg je een dCi met 130 pk, handbak met zes verzetten en FWD. Standaard zijn 18 inchers, LED Pure Vision-koplampen, achteruitrijcamera en een 8,7 inch touchscreen. Wie een zwaardere sleurhut heeft kiest de dCi met 175 pk, die vanaf 53.290 euro leverbaar is. Deze motor is ook leverbaar met AWD, daarvoor betaal je 56.790 euro. Over benzinemotoren lezen we verder niks in het persbericht.

Dan nog even vergelijken met een belangrijke concurrent. De Mazda CX-5 is leverbaar vanaf 30.990 euro, waar we bij moeten zeggen dat deze prijs geldt voor de versie met benzinemotor.