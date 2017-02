Dit rijdt de man achter Liberty Walk

Het zal jullie niet verbazen dat Wataru Kato geen Polo BlueMotion in het bezit heeft.

Naar verluidt bezit de Liberty Walk-oprichter een privécollectie met een aantal Japanse klassiekers. Vers aan deze collectie is een Mazda RX-3 toegevoegd. Natuurlijk kon Kato het niet laten om de Jap te mishandelen pimpen.

De oude Mazda kreeg een typische Liberty Walk make-over. De kleuren matchen met een reeds aangepakte McLaren 650S. De McLaren P1 GTR geldt als inspiratiebron voor deze kleurencombo en het staat de RX-3 bijzonder goed.

Kato toonde zijn creatie aan het publiek tijdens de Tokyo Auto Salon. Liberty Walk had hier een stand gehuurd en naast de Mazda namen de Japanners onder andere de eerder genoemde 650S en een aangepakte 488 mee. Onder de kap van de RX-3 ligt een wankelmotor met een opgepompt vermogen van 200 pk. In standaardtrim levert het 12A-blok 110 pk en is de motor goed voor een koppel van 135 Nm. Het oorspronkelijke gewicht van een RX-3 komt neer op slechts 930 kg.

Fotocredit: Liberty walk LB Performance op Facebook