Dit zijn de dertien meest onbetrouwbare automerken

Wie staan er allemaal op de zwarte lijst?

Je kan natuurlijk een auto kopen vanwege de looks, de zachte plastics in het interieur of het geluid van de motor. Sommige mensen zijn echter wat saaier en gaan voor een extreem betrouwbare bak. Voor ons Nederlanders is die beweegreden misschien niet zo héél belangrijk. Je doorkruist tenslotte het land in een uurtje of drie en overal is er wel iemand nabij om je 159 af te slepen mocht die stuk gaan *duikt weg*. Panne is dus vervelend maar niet onoverkomelijk. In ‘Murica daarentegen ga je letterlijk dood als je ergens in de middle of nowhere strand.

Om consumenten die daar geen trek in hebben tegemoet te komen, voeren de statistici van JD Power ieder jaar weer onderzoek uit om vast te stellen welke auto’s het minst vaak kapot gaan. Dit jaar werden eigenaren van auto’s uit het modeljaar 2014 gevraagd naar eventuele problemen met hun auto in de afgelopen twaalf maanden. In totaal zijn er 177 potentiële problemen meegenomen in de studie, onderverdeeld in acht categorieën. Elke auto wordt vervolgens een score toegekend op basis van het aantal problemen per 100 auto’s. De gemiddelde score was 156, wat wil zeggen dat je gemiddeld 1,56 probleempje tegenkomt bij een nieuwe auto anno nu.

Maar niet alle auto’s zijn natuurlijk gelijk geschapen, wat voor ons autoliefhebbers mooi voer voor discussie is. Laten we maar eens kijken wie er dit jaar de dertien grootste pechvogels waren.

Merk Aantal problemen per 100 auto's in afgelopen 12 maanden FIat 298 Jeep 209 Infiniti 203 Dodge 187 Ram 183 Ford 183 Mitsubishi 182 Land Rover 178 Nissan 170 Acura 167 Mazda 166 Volkswagen 164 Subaru 164

Een pijnlijk resultaat dus voor FCA, dat vier van haar merken terugvindt aan de verkeerde kant van de lijst. Fiat verkoopt in de Verenigde Staten overigens de 500, 500L, 500X en sinds kort de 124. Gelukkig is er hoop voor het concern, want sinds kort is Alfa Romeo ook weer vertegenwoordigd op de Amerikaanse markt. De cijfers zullen dan ongetwijfeld verbeteren.

Ook opvallend is dat we een aantal Aziaten tegenkomen in de onderste regionen van de betrouwbaarheidslijst. Hoe kan dat nu opeens? Infiniti doet het zelfs ronduit slecht met een positie op het foute podium. Voor ons Europeanen interessant is dat Volkswagen het ook niet bijster goed doet. Met 164 fouten per 100 auto’s zitten ze net iets onder het gemiddelde. Pijnlijker is echter dat luxedivisie Audi ook maar iets beter dan gemiddeld scoort met 153 problemen per 100 auto’s, terwijl concurrenten Mercedes en BMW juist de top-10 van de beste merken halen. Nu we het daar toch over hebben: laten we die er voor de volledigheid ook nog maar eens bijpakken.