F1 Sochi: probleempje voor Max Verstappen in VT2

Max en zijn matties gingen vandaag weer de baan op. Wat viel op tijdens de eerste twee vrije trainingen?

Het F1-circus is dit weekend neergestreken in het land van Putin om de vierde Grand Prix van het jaar te verrijden. De winterpauze is inmiddels niet meer dan een vage herinnering. Tot op heden hebben we drie interessante races gezien, met een hard gevecht tussen Ferrari en Mercedes om de mooiste knikkers. Vlak daarachter doen Max en Daniel in hun Red Bull’s er alles aan om een luis in de pels van de toppers te zijn.

Bij de volgende GP in Spanje hoopt Red Bull weer een grotere stap in de juiste richting te zetten. Dat betekent helaas ook dat het dit weekend vooral weer overleven zal zijn en proberen zo veel mogelijk puntjes te scoren. Kan Max net als in China voor een verrassing zorgen, of moet ‘ie misschien in zijn spiegels kijken of de Williams niet voorbij zeilt op het lange rechte stuk? De eerste twee trainingen geven ons de eerste indicaties…

VT1:

De F1 coureurs rijden weliswaar niet over de ijsbaan op het olympisch park waar in 2014 onze atleten de schaatsnummers domineerden, maar desalniettemin blijkt al snel dat de baan behoorlijk glibberig is. De coureurs hebben er moeite mee om een goede hoeveelheid grip te vinden.

Velen schieten even naast de baan en ook de toppers blijven daar niet van verschoond. Vettel gaat in de rondte en de beide Mercs testen ook even het asfalt naast de baan. Voor het meeste spektakel zorgt echter Esteban Ocon. Zijn volledige motorkap, inclusief de gevreesde haaienvin, vliegt van zijn VJM10 af. De chaos zorgt voor een tijdelijke rode vlag.

De geplaagde Stoffel Vandoorne heeft weer eens pech. Zijn Power Unit begeeft het wederom, waardoor de Belg nu al tegen een flinke gridstraf aankijkt voor de race op zondag. Ook Sergey Sirotkin zal flink balen. De Rus die ooit in verband werd gebracht met een racezitje bij Sauber zou voor eigen publiek de eerste sessie rijden in de Renault van Hulkenberg. Doch zijn auto valt stil en hij komt niet tot een tijd. Zuur.

De beste man van de ochtendsessie is Kimi Raikkonen. De Fin ligt flink onder vuur bij Ferrari en volgens velen is zijn lot al bezegeld. In deze sessie laat hij echter zien dat hij nog altijd geen slome duikelaar is. Maar Kimi moet dat ook weer eens op de zaterdagen en zondagen laten zien. Max rijdt naar de vierde plaats en steekt zijn teamgenoot nipt de loef af.

1. Kimi Raikkonen 1:36.074s

2. Valtteri Bottas 1:36.119s

3. Lewis Hamilton 1:36.681s

4. Max Verstappen 1:37.174s

5. Sebastian Vettel 1:37.230s

6. Daniel Ricciardo 1:37.290s

7. Sergio Perez 1:37.457s

8. Felipe Massa 1:37.900s

9. Lance Stroll 1:37.944s

10. Esteban Ocon 1:38.065s

11. Daniil Kvyat 1:38.496s

12. Kevin Magnussen 1:38.747s

13. Fernando Alonso 1:38.813s

14. Carlos Sainz 1:38.976s

15. Jolyon Palmer 1:39.158s

16. Romain Grosjean 1:39.533s

17. Stoffel Vandoorne 1:39.541s

18. Pascal Wehrlein 1:39.731s

19. Marcus Ericsson 1:40.079s

20. Sergey Sirotkin – geen tijd

VT2:

Het grote issue van VT2 is hetzelfde als in VT1: de baan biedt erg weinig grip. Het is vooral interessant om te kijken hoe de teams hiermee om proberen te gaan. Iedereen behalve Lance Stroll rijdt veel op de Ultrasofts, maar dan nog zijn er verschillen in aanpak. Sommigen doen meerdere opeenvolgende snelle rondjes. Anderen proberen de banden op te warmen met een stel trage opwarmrondjes. Ferrari kiest voor een tussenoptie: ze doen één snel rondje, dan een traag rondje en dan weer een snel rondje.

De strategie lijkt te werken want Vettel rijdt op deze manier de snelste ronde. Teamgenoot Raikkonen doet niet veel onder voor de Duitser. De Mercedes coureurs daarentegen zijn duidelijk langzamer dan de rode brigade en zien er ook onrustiger uit op de baan. We weten natuurlijk niet of het Mercedes team spelletjes speelt, maar het is duidelijk dat het enorm grote voordeel dat ze voorheen hadden weg is.

Max doet het maximale wat hij kan en zet de vijfde tijd neer achter de coureurs van Ferrari en Mercedes. Hij valt echter wel opeens stil richting het einde van de sessie, wat reden tot zorgen is voor alle Max-fans. Vlak na de sessie geeft Max echter al aan dat het waarschijnlijk geen serieus probleem is dat tot een gridstraf leidt. Laten we hopen dat hij gelijk heeft.

1. Sebastian Vettel 1:34.120s

2. Kimi Raikkonen 1:34.383s

3. Valtteri Bottas 1:34.790s

4. Lewis Hamilton 1:34.829s

5. Max Verstappen 1:35.540s

6. Daniel Ricciardo 1:35.910s

7. Felipe Massa 1m 36.261s

8. Nico Hulkenberg 1:36.329s

9. Kevin Magnussen 1:36.506s

10. Sergio Perez 1:36.600s

11. Esteban Ocon 1:36.654s

12. Fernando Alonso 1:36.765s

13. Jolyon Palmer 1:36.771s

14. Romain Grosjean 1:37.039s

15. Carlos Sainz 1:37.083s

16. Stoffel Vandoorne 1:37.125s

17. Daniil Kvyat 1:37.300s

18. Pascal Wehrlein 1:37.441s

19. Lance Stroll 1:37.747s

20. Marcus Ericsson 1:37.819s

Conclusies:

Ferrari lijkt sterk te zijn, maar veel zal afhangen van hoeveel extra power Mercedes morgen uit hun motor kan peuren tijdens de kwalificaties. Erg belangrijk zal het bandenmanagement zijn dit weekend. Wie dat het beste voor elkaar krijgt, zal waarschijnlijk de hoogste ogen gooien in de race.