Farfalle! Kimi weg bij Ferrari, vervangen door Ricciardo

Dat denkt de Italiaanse traditiepublicatie La Gazetta dello Sport tenminste te weten.

Het kondigde zich al een beetje aan na de Grand Prix in China. Topman Sergio Marchionne was na de race allerminst te spreken over de prestatie van Kimi. Hij stoorde zich eraan dat de Fin flink zat te mekkeren over de strategie op de boordradio, maar racend feitelijk verbleekte in vergelijking met Vettel. Volgens Sergio lag dat aan Kimi zelf.

In hoeverre Sergio er voldoende verstand van heeft om daarover te oordelen mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Feit is echter dat Kimi tijdens de race een poos klem zat achter Ricciardo, met Vettel op zijn beurt vlak achter hem. Kimi kwam niet voorbij aan de Ozzie, waarna Seb het heft in eigen hand nam. De Duitser pakte na enkele rondjes Kimi in en daarna stak hij ook vrij snel voorbij aan Ricciardo. Het contrast tussen de twee Ferrari-coureurs was groot en daardoor moeilijk te ontkennen.

De op roze papier gedrukte Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport claimt dat de ondermaatse prestatie van de Finse veteraan nu definitief het einde ingeluid heeft voor zijn tijd bij Ferrari. Ondanks dat we pas twee races onderweg zijn in 2017 is de beslissing kennelijk al gevallen om zijn contract niet nog een keer te verlengen.

Vorig jaar én het jaar daarvoor wachtte Ferrari tot later in het seizoen met de beslissing over Kimi’s lot. In die gevallen werd zijn contract uiteindelijk wél verlengd met één jaar. Vooral na het seizoen van 2015 was dat opvallend, omdat Kimi zowel in 2014 door Fernando Alonso als in 2015 door Sebastian Vettel werd afgedroogd. Vettel heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij Kimi graag als teamgenoot heeft. Dat speelde een rol in het aanblijven van de Fin, maar is nu dus kennelijk niet meer voldoende.

De opvolger voor de Fin heeft Ferrari ook al geïdentificeerd volgens de krant. Dat is namelijk uitgerekend de man waar Kimi afgelopen race niet voorbij kwam. Daniel Ricciardo zou zelfs al eerder een pre-contract getekend hebben bij Ferrari, maar dat ging uiteindelijk niet door omdat Red Bull hem vasthield. Ricciardo heeft een contract bij Red Bul tot het einde van 2018, maar Ferrari zou bereid zijn een jaartje af te kopen.

Pas als blijkt dat Red Bull helemaal niet wil meewerken aan een overgang van Ricciardo, zou Ferrari andere opties willen overwegen. De Australiër met Italiaanse roots staat dus op pole position voor de positie. De coureur past dan ook goed in het plaatje dat Ferrari doorgaans zoekt in haar coureurs. Ricciardo heeft al de nodige jaren F1-ervaring, is 27 jaar oud en heeft bewezen te kunnen winnen.

Voor Ricciardo zelf zou de overgang interessant zijn omdat hij bij het Italiaanse meer kan verdienen, maar ook omdat hij binnen Red Bull de nodige concurrentie ondervindt van Max Verstappen. Max is nu al erg gewaagd aan Ricciardo en die verhouding lijkt zich eerder in het voordeel van Max te ontwikkelen dan in het voordeel van Daniel. Daarbij is Max natuurlijk ook jonger en past hij daardoor beter in het Red Bull-plaatje.

In theorie kan Max nog jarenlang het boegbeeld zijn van de energieblikjes-gigant. Bandengoeroe Kees van der Grint gaf onlangs al aan dat niet Ricciardo, maar Max in zijn ogen de baas is binnen het Red Bull-team. Als coureur in de andere auto moet je dan oppassen. Ondanks dat Red Bull gelijkheid nastreeft tussen haar coureurs, sijpelt een dergelijke chemie binnen het team vrijwel onherroepelijk door naar het circuit. Mark Webber kan daar over meepraten.

Wellicht is het dus slim voor Ricciardo om de vlucht vooruit te maken naar Ferrari. Daar wordt hij dan herenigd met Sebastian Vettel. De twee waren al één jaar teamgenoten bij Red Bull Racing. Tot verrassing van velen troefde de Australiër de Duitser dat jaar af. Ricciardo is ook twee jaar jonger dan Vettel. Zodoende zal de honeybadger niet direct bang zijn voor een hernieuwde vergelijking met Seb.

Voor Sebastian zelf ligt dat natuurlijk heel anders. Een belangrijke reden dat hij zo’n groot voorstander van Kimi is als teamgenoot, is natuurlijk dat hij weet dat hij Kimi kan hebben. Een hard gevecht om de dominantie binnen het team met Ricciardo zal hem serieus doen afvragen waar ze me bezig zijn binnen het team van Ferrari. Maar het ziet er naar uit dat Ferrari er inmiddels wel oren naar heeft om Vettel zich nog een keer te laten bewijzen. Het zal hierdoor toch niet gebeuren dat de Duitser dit jaar kampioen wordt en daarna afscheid neemt van de F1?



