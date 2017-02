Gallery: de productiestart van de Bugatti Chiron

De Bug is los!

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is Bugatti er dan toch in geslaagd om kopers te vinden voor die laatste Veyron’s. Tijd om het hele feest weer overnieuw te beginnen met de Chiron. Of eigenlijk kunnen we beter spreken van het feestje doorzetten, want onderhuids deelt de Chiron behoorlijk wat tech met de Veyron.

Op die manier kan moeder VAG wellicht toch nog wat van het geld terug verdienen dat verloren ging aan de Veyron. Toen het zoveelste prestigeproject van Piëch het licht zag, werd er immers geschat dat elke één miljoen kostende Veyron het Volkswagen concern vijf miljoen had gekost aan ontwikkelings- en productiekosten. Dankzij de nog duurdere speciaaltjes, de Veyron Grand Sport en de Chiron kunnen die bedragen nu gespreid worden over een stuk meer auto’s.

Enfin, wat je ook op een aan te merken hebt op de Bugatti’s, het blijft wel een uniek aanbod aan de top van de automotive voedselketen. Het mag dan ook niet als een verrassing heten dat de assemblage van het topstuk iets anders verloopt dan bij de Volkswagen Golf.

Het productieproces van elke Chiron duurt zo’n zes maanden. Er komen veertig handen van twintig mensen aan te pas om de auto op te bouwen uit 1.800 afzonderlijke delen. Eerder hebben we al eens geschreven over de duurste opties voor de Chiron. Maar ook afgezien van de keuze of je een berg carbon op je Franse hypercar wil of niet, staan klanten voor zware afwegingen.

Er zijn bijvoorbeeld 23 verschillende standaard lakkleuren beschikbaar en 31 verschillende kleuren leder. Alcantara is ook een optie, daarbij krijg je de keuze uit acht verschillende kleuren. Maar dat is nog niet alles! Heb je de grootste keuze’s gemaakt moet je ook nog kiezen uit dertig verschillende kleuren stiksels, achttien kleuren tapijt en elf kleuren voor de riemen. Mocht er echter nog niks bijzitten wat je goedkeuring kan wegdragen, kan je even langs La Maison Pur Sang gaan, waar je totaal los kan gaan met je eigen (wan)smaak.

Heb je een kek kleurtje uitgekozen dan kunnen de schilders aan de slag. Om je een idee te geven over de standaarden die Bugatti nastreeft: alleen het verfgebeuren duurt al drie weken. Dit komt omdat er minimaal zes lagen verf op je Chiron gesmeerd worden, waarbij elke laag met de hand gepolijst wordt. Fun fact: in de fabriek in Molsheim moest voor de Chiron een nieuwe dyno komen die de 1.500 pk van de auto aankan. De vorige die ze hadden voor de Veyron was niet voldoende.