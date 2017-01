Gelekt: dit is de nieuwe Seat Ibiza!

Later vandaag wordt hij officieel onthuld, maar geheel volgens traditioneel gebruik sinds de oprichting van internet zijn er voortijdig wat foto's gelekt.

En dus kijken we nu voor het eerst naar de kleine Leon, want meer dan eens lijkt de Ibiza op zijn grotere merkgenoot. Met name de neus doet sterk aan de huidige generatie Leon denken. De kont is een leuke mix tussen het vorige model Ibiza en de huidige designtaal van de Leon en Ateca. Op de foto’s zien we overigens een FR uitgevoerde auto, dus voor de leaseslet-edition moet je vooral iets kaler denken, met minder sexy bumpers en kleinere wieltjes.







Volgens de Poolse site die de plaatjes van het Franse Auto Moto wist te bemachtigen, gaat de Ibiza 95 millimeter groeien in wielbasis en krijgt hij 355 liter bagageruimte. Driecilinder benzinemotoren zullen er zijn van 95 tot 115 pk, de nieuwe viercilinder met 150 pk komt later in 2017. De 1.6 TDI zal ook weer in het vooronder verschijnen, met vermogens van 80, 95 en 115 pk. Uiteraard zullen er op een later moment ook nog Cupra-bommetjes volgen, nog even geduldd.

We kijken hier overigens naar de vijfde generatie Ibiza, het kleine autootje van de Spanjaarden gaat inmiddels al 33 jaar mee en rolde zo’n 5,4 miljoen keer van de band.