Goeie snuif: weer een Testarossa uit Miami Vice te koop

Ruim twee jaar geleden schreven we voor het laatst over deze auto. We hebben het in dit geval niet over de Testarossa in het algemeen, want het auto-icoon komt natuurlijk wel wat vaker voorbij op de site, getuige bijvoorbeeld deze rijtest. Nee, letterlijk déze auto stond destijds te koop op Ebay met een prijskaartje van 1.750.000 Dollar.

Omdat het in 1990 niet meer de jaren ’80 waren, eindigde Miami Vice na het seizoen van 1989. Deze Testa verdween daarna zo’n 15 jaar lang in een opslag, totdat ‘ie daar eind 2014 dus werd uitgehaald. De oude advertentie kan je namelijk nog steeds bekijken en zodoende kunnen we ook het chassisnummer checken. Dit komt overeen met het nummer dat Barret-Jackson opgeeft voor de auto die zij binnenkort gaan veilen in Scottsdale, Arizona.

Het veilingshuis geeft aan dat er ‘NO RESERVE’ vastgesteld is. Dus als je vijf Euro biedt en niemand biedt meer dan ben je spekkoper. Barret Jackson verwacht echter zo’n 1.500.000 tot 1.750.000 Dollar op te halen voor de Testa. En dat terwijl de Italiaan maar één buitenspiegel heeft, daar het een vroege monospecchio betreft.

Twee spiegels zitten er niet op, maar gelukkig is wel de nodige documentatie aanwezig waaruit blijkt dat deze Testa daadwerkelijk één van de twee Testa’s was die Ferrari beschikbaar stelde voor de show. Universal Studios is bijvoorbeeld aangemerkt als de eerste eigenaar. Wat er in de afgelopen jaren met de auto gebeurd is weten we niet zeker. Heel veel zal het niet zijn: er zijn slechts 500 mijl bijgekomen op de kilometer mijlenteller. Tevens meldt het veilingshuis dat de rode kop onlangs netjes zijn laatste grote beurt gehad heeft, waarbij de motor zoals bekend geheel uit de auto wordt gehaald. Scheelt je als koper toch weer 8.000 Dollar.

We zijn benieuwd wat de uiteindelijk prijs van deze 80s bolide zal zijn. Aan de ene kant stijgt alles wat speciaal is en uit dit tijdsbestek komt gigantisch in waarde, aan de andere kant is de richtprijs in onze ogen behoorlijk hoog gegrepen. Maar goed, nu Crockett en Tubbs niet meer de straten schoonvegen, zijn er vast genoeg loslopende witgoedhandelaren voor handen die nog wat losliggende Dollars willen witswassen. We zullen het maar scherp in de gaten houden.





