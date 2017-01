H-bom: enorme auto- en oliebedrijven sluiten waterstofpact

Vanuit de autowereld doen onder andere Toyota, Daimler, BMW, Honda en Hyundai mee. Daarnaast zijn ook bedrijven als Shell en Total van de partij. Een serieuze aangelegenheid dus.

In totaal hebben tot nu toe dertien van dit soort molochs uit de industrie zich verenigd om de ‘Hydrogen Council’ te vormen. De partijen maakten hun samenwerking bekend in het kader van de Bilderberg conferentie het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

De missie van de dertien is om andere bedrijven, overheden en het grote publiek ervan te overtuigen dat waterstof essentieel is voor onze overlevingskansen op deze planeet. Niet alleen om het een essentieel atoom is voor leven in het algemeen maar ook als schone energiebron. In 2015 werd in Parijs immers een klimaatakkoord gesloten, waarin we met zijn allen hebben beloofd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Volgens de Hydrogen Council kan dat alleen als we op grote schaal waterstof inzetten.

Critici claimen echter dat het gaat om het volgende vehikel van de partijen in kwestie om relevant te blijven en om subsidies los te peuteren. Zo aast Air Liquide CEO BenoƮt Poiter op investeringen van overheden in infrastructuur voor waterstof:

“…governments should ‘back hydrogen’ with ‘large-scale infrastructure investment schemes’.”

Tevens wordt waterstof tot op heden doorgaans gewonnen uit methaan. Net als bij EV’s heb je daardoor in auto’s op waterstof weliswaar geen schadelijke uitstoot uit de uitlaat, maar bij de winning van de waterstof komt wel de nodige vervuiling vrij, zoals koolstofmonoxide. Totdat we dus waterstof uit de ruimte of de diepe krochten van de oceanen kunnen oogsten, valt de winst voor het milieu te betwisten. We zullen dus even moeten afwachten of dit waterstofpakket een beter lot beschoren is als het Warschaupact.

