Haal deze Mercedes-kathedraal op Marktplaats

Vandaag tot op heden geen huisblog op autoblog, maar je kan wel deze katedraal scoren.

Zo’n nieuwe Mercedes S-Klasse van de generatie W222 is best een aardige auto, maar we weten natuurlijk met zijn allen dat het vanaf de W140 alleen nog maar downhill is gegaan met de S-Klasse. Dan gaat het niet zozeer om de kwaliteit. Hoewel de W140 in al zijn hoekigheid namelijk de indruk maakt zo betrouwbaar te zijn als een blok beton, kon er best wel wat misgaan met de opper-Mercedes van weleer. Maar de uitstraling van machtige onverzettelijkheid werd met de rondere, slankere opvolgers overboord gegooid.

Het is precies deze uitstraling die de auto leuker maken dan een nieuwe S. Niet voor niks was de auto ontzettend populair bij de maffia-bazen en regeringsleiders als Bernhard Kohl, Boris Yeltsin en later ook Vladimir Putin. Zij verbonden het imago van de auto maar al te graag aan hun eigen imago.

Een tijd lang zijn de bonkige S-Klasse’s van deze generatie voor een appel en een ei te koop geweest. Nog steeds is dat deels het geval, voor een rug of 2,5 à 3 begint het W140 al op Marktplaats. Maar voor mooiere exemplaren loopt het bedrag al snel op. Dat is het nadeel van de populariteit die youngtimers tegenwoordig genieten.

De S500 Lang waarop we geattendeerd werden door Savas is ook niet direct een koopje, met een vraagprijs van 19.870 Euro. Maar, voor dat geld krijg je wel een auto die er op het oog puik bijstaat en slechts 50.390 kilometer gelopen heeft. Het betreft een importbak, maar het grotendeels vouwloze leder geeft de stand al wat extra geloofwaardigheid. Alleen het leder in de deurpanelen zit vol vouwen. Maar dat is een bewuste keuze die Mercedes maakte in die tijd, om een of andere reden. Wat ook wat waard is, is dat de verkoper zijn best gedaan op de advertentie.

“Met een kilometerstand van nèt 50.000 is deze auto gewoon ook echt zo goed als nieuw. En dat voel je onmiddellijk in het rijden. Enigszins afgesloten van de buitenwereld, onder andere door de dubbele beglazing waan je je in een rijdende bunker. Maar in plaats van dat je je daardoor asociaal gaat gedragen heb je juist de neiging om je, vanuit een soort gevoel van überlegenheit hoffelijker op te stellen naar je medeweggebruikers toe. Jij hoeft niet zo nodig. Jij geniet van de rit. Jij bent de Koning te rijk, immers.”

Enfin, vind jij deze S500 ook überlegen, of eigenlijk vooral belegen? Laat het weten in de comments!

Bedankt Savas voor de tip!