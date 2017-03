HEET: nieuwe feitjes over de Mercedes Project One

Het metaal dat op de beursvloer staat in Genève is natuurlijk interessant, maar ook in de wandelgangen kan je soms de nodige nieuwtjes opdoen.

Want de gehele autowereld komt bij elkaar op zo’n beurs om de ellebogen tegen elkaar aan te schuren. Bind een gesprekje aan met de juiste persoon over de babes op de stand van Skoda en voordat je het weet deelt ‘ie inside informatie met je over de nieuwe hypercar van Mercedes.

Je zou zeggen dat het moeilijk is om te identificeren welke persoon je hiervoor het beste kan benaderen, maar dat valt mee. Ze dragen namelijk altijd een regenjas, zelfs op de loeihete beursvloer. Dus dat is handig. Enfin, we laten dit inkijkje in de autowereld maar even voor wat het is en gaan door naar de inside informatie die we los wisten te peuteren.

Specs

De term F1-auto voor op de weg wordt vaker gebruikt dan terecht is, maar als onze info klopt zijn de specificaties van de Project One zó bizar dat ze wel degelijk aanspraak kunnen maken op die titel. Dat de auto gaat beschikken over dezelfde 1.6 V6 turbo die in principe ook achterin de W07 ligt dat wisten we al, maar dan is het nog de vraag hoe die vervolgens wordt afgesteld.

Voorheen werd gesproken over het feit dat de auto ‘ruim 1.000 pk’ zou krijgen. Inmiddels kunnen we daar iets specifieker over zijn: volgens onze bron krijgt de auto ongeveer 1.100 pk en draait de motor een duizelingwekkende 12.000 toeren per minuut. Ter vergelijking: de F1-motoren zijn momenteel gelimiteerd op 15.000 toeren.

Het gewicht van de auto zou zo’n 1.200 kilo bedragen, dus de pk-gewichtsverhouding komt nét niet uit op 1:1 zoals bij de Koenigsegg One:1. Desalniettemin moet de auto goed zijn voor een nul-tot-driehonderd in 11,8 seconden.

Prijs

Dus je wilt er een en hebt nog wat geld liggen in een oude sok? Dan is het te hopen dat je een flinke maat schoenen hebt. De prijs van de Project One wordt naar verluidt namelijk 2,8 miljoen Euro exclusief alle belastingen. Dat is dus een bom duiten.

Toch hebben kennelijk al een dikke 2.000 mensen bij Mercedes aangeklopt om er een te kopen. De mannen uit Stuttgart zijn echter maar van plan 250 exemplaren Project One’s te bouwen. In de trant van de launch van een nieuwe iPhone, stellen wij voor dat Mercedes gewoon een wachtrij voor het hoofdkantoor in Stuttgart organiseert. De rijkaards van deze wereld kunnen daar dan hun auto komen afrekenen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zo lang de voorraad strekt. Niet voordringen, bitte.