Hennessey maakt de Dodge Demon nu al overbodig

De Amerikaanse tuner kon niet wachten op de komst van de Dodge Demon; de nóg snellere broer van de Hellcat. In plaats daarvan bouwde Hennessey een tuningkitje dat Dodge ongetwijfeld nachtmerries oplevert.

Met deze kit krijgt de Chevy Camaro ZL1 (een belangrijke concurrent voor het snelle spul van Dodge) namelijk ruim 1.000 pk’s uit de LT4 V8. Bij een Amerikaanse V8 denk je aan koppel, maar daarvan heeft deze “Exorcist” er genoeg. Volgens Hennessey is het blok na de conversie namelijk goed voor een malse 1.310 Nm! Reken maar dat je je Tabbert dus gewoon achter de Camaro kunt hangen, mits er een trekhaak onder zit.

De vermogenswinst werd gekregen door een betere supercharger en intercooler. Verder kreeg het blok nieuwe cilinderkoppen, hetere nokkenassen, RVS uitlaatspruitstukken, een betere luchtinlaat en natuurlijk een aangepast motormanagementsysteem. Bovendien is deze upgrade ondanks het gargantueske koppel leverbaar voor Camaro’s die zijn uitgerust met handbak of de 10-traps automaat.

0-96 km/u moet in minder dan 3 tellen achter de rug zijn en Hennessey communiceert een tijd op de quarter mile van onder de 10 seconden. Toch is dit vooral geen rechtelijnracert zoals Amerikanen van weleer, als we de tuner moeten geloven. Ook op straat staat de Exorcist z’n mannetje.

Het basispakketje kost je 55.000 USD inclusief 2 jaar of 24.000 mijlen garantie. Het optionele drag-pakket kost je nog eens 8.995 USD en daarvoor krijg je onder meer Nitto radiaalbanden, een andere aandrijfas en een gereedschapsset. Het road race-pakket mag mee voor 6.995 USD en geeft je 20 inchers met Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. Luiers zien we helaas niet op de optielijst staan, dus zorg dat je te allen tijde een schone broek bij je hebt.

De video hieronder biedt een mooie indruk van het geluidje: