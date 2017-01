Het auto-leven van Jenson Button

Jenson Button heeft een nieuwe auto! Je raadt nooit wat het is...

Van F1-coureurs hoor je wel eens ooit dat ze niet zoveel geven om sportauto’s voor op de weg. De redenering hierachter is dat toch niks wat voor op de straat toegelaten is ook maar in de buurt komt van het gereedschap dat ze voor hun werk gebruiken. Dat mag dan zo zijn, maar als we weer eens een lijstje opstellen over wat de F1-coureurs zoal rijden zien we daar doorgaans toch verdacht weinig Kia Picanto’s in terug.

De bekendste autofanaat is uiteraard onze swekkerb0i Lewis Hamilton. De Brit rijdt weliswaar alweer sinds 2013 voor Mercedes, maar in tegenstelling tot Nico Rosberg verplaatst hij zich ook regelmatig in auto’s van andere merken. Naast een Mercedes Maybach S600 weten van Lewis bijvoorbeeld dat hij ook een AC Cobra, een paarse Pagani en een donkerrode LaFerrari tot zijn beschikking heeft.

Voormalig teamgenoot Jenson Button doet het met zijn nieuwe aanwinst wat netter ten opzichte van zijn werkgever. De bazen bij McLaren, wie dat ook moge zijn dezer dagen, zullen vast goedkeurend toekijken als ‘Jense’ de parkeerplaats van de fabriek op komt rijden met zijn hierboven afgebeelde splinternieuwe 675LT. Ook Honda, dat de Brit het grootste deel van zijn F1-carrière van de nodige power heeft voorzien, zal blij zijn met de positive berichten die de ex-F1 coureur op zijn Instagram-account plaatst.

Toch heeft ook Button een wandering eye. Niet alleen als het gaat om vrouwen, maar ook op het gebied van auto’s. Al enige tijd rolt ‘JB’ bijvoorbeeld regelmatig in Rollers.

Maar goed, ook dat komt voort uit een sponsordeal, die zijn werkgever kennelijk oogluikend toestaat. Echter uit een aantal andere pica’s op Instagram met de bijgaande hashtag #dreamgarage blijkt dat Button wel degelijk oprecht fan is van mooie auto’s.

Misschien moet ‘ie dan toch maar TopGear gaan presenteren…



Bedankt Toine voor de tip!