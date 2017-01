Het mysterie van deze one-off Ferrari

Een 488 met atmosferische V12? Yes please!

Onder het rode kleed wat je op bovenstaande foto ziet gaat naar verluidt iets bijzonders schuil. Sinds het verdwijnen van de 512M heeft Ferrari met uitzondering van de hypercars immers geen modellen meer geleverd met de V12 achter de inzittenden. En nu de 458 is opgevolgd door de 488 (rijtest), zijn er ook geen Fezza’s meer te koop met een atmosferische motor in je rug. In deze one-off echter, zijn naar verluidt deze twee aspecten allebei aanwezig. In de staart huist namelijk, mits de geruchten kloppen, een atmosferische V12.

De auto is opgedoken op de Instagram-account van een zekere Gregb.23, een mattie van de waarschijnlijk bij meerdere lezers bekende Youtuber Salomondrin. De plaatjes pagina van Greg bestaat vrijwel uitsluitend uit foro’s en filmpjes van exoten. In een van de filmpjes doet hij (vermoedelijk) zelfs een rondje circuit in een Ferrari F1 van Corse Clienti. Kortom dat de man toegang heeft tot speciale ‘rari’s en andere exoten is duidelijk. Maar dan nog kan het een hoax zijn natuurlijk, nepnieuws is overal dezer dagen.

Enfin, voor wat het waard is postte b23 deze twee plaatjes op Instagram met de bijgaande omschrijving en hashtags.

Het is dus geen V8 en geen Laffe, maar de looks suggereren wel dat de motor achterin ligt. Dan zou het natuurlijk een elektrogebakje kunnen zijn. Of misschien heeft Ferrari de V6 uit de Giulia Q (rijtest) achterin een 488 gelepeld en komt de nieuwe Dino er toch. Per slot van rekening hebben ze die motor ook ontworpen. De meesten denken echter dat Ferrari er in is geslaagd om een V12 in het model met middenmotor-V8 te proppen.

Zo eenvoudig als dat klinkt is het echter meestal niet. Vraag dat maar aan BMW, dat ooit een V16 in een E32 7-serie probeerde te huisvesten. Zonder ingrijpende aanpassingen gaat dat doorgaans niet. Maar goed, we hopen dat Ferrari er toch in geslaagd is. Alleen nog even een goede naam verzinnen, want 488 kan natuurlijk niet meer, daar dat slaat op de afzonderlijke cilinderinhoud van de 3.9 V8…