Hoe autofabrikanten falen met CGI

Lekker makkelijk natuurlijk, die op de computer gemaakte plaatjes, maar zorg dan in ieder geval dat je het goed doet.

In de tijd dat ik niet voor Autoblog aan het schrijven ben, hou ik mij bezig met fotografie. Precies om die reden kijk ik met wat extra interesse naar persplaten. Doorgaans wordt er behoorlijk wat uit de kast getrokken om een set fraaie platen te kunnen schieten. En natuurlijk komt daar tegenwoordig Photoshop bij kijken, maar wie denkt dat fotomanipulatie iets is van het digitale tijdperk, heeft het mis. Helaas is er ook een andere trend te spotten.

Steeds meer automerken gebruiken CGI, ofwel Computer Generated Imagery, voor hun persbeelden. Dat heeft een aantal voordelen. Het is bovenal goedkoop. De gedetailleerde computermodellen zijn namelijk toch al beschikbaar en deze in een fotorealistische omgeving plaatsen is dan snel en eenvoudig gedaan. Daarnaast is de kans op lekkage ook veel kleiner. Het zal niet de eerste keer zijn dat een nieuw model vroegtijdig op het net verschijnt omdat de auto is gespot tijdens zo’n fotoshoot.

Toch zijn er ook een aantal redenen om niet voor CGI te kiezen. Allereerst is een goede foto simpelweg een genot om te zien. Net als bij een klassieke meester is het niet enkel de afbeelding die voor de liefhebber interessant is, maar ook het oog voor detail en de manier waarop de afbeelding gemaakt is.

Ten tweede is het simpelweg heel lastig om CGI-beelden perfect te krijgen. Of eigenlijk, om te voorkomen dat ze té perfect zijn. Doorgaans worden er renders gemaakt van de auto en worden deze door de computer gegenereerde afbeeldingen in een échte achtergrondfoto geplaatst. Onderstaande persplaten van de Audi Nanuk laten duidelijk zien wat er dan ‘mis’ kan gaan. De foto’s in dit artikel zijn klikbaar voor groter formaat.

Audi heeft namelijk twee keer dezelfde achtergrond gebruikt. Op zich niet erg, ware het niet dat in de achtergrond een bootje te zien is. De watersporen verraden dat het bootje niet stil ligt en toch bevindt het scheepje zich op beide afbeeldingen op precies dezelfde plek. Ofwel de Audi Nanuk kan zichzelf razendsnel keren, ofwel we hebben hier te maken met een schoonheidsfoutje.

Er zijn meerdere aanwijzingen te vinden voor die laatste optie. Zo is de auto qua reflecties te perfect. Van realistische reflecties in de lak of ramen is nauwelijks sprake. Daarnaast zien we, als we inzoomen op de rechter foto, een afbeelding naast de tellers. Een ander interieurshot uit dezelfde serie maakt duidelijk waar we naar kijken: een bochtige weg met de naam ‘Alpenpass’. Nu ben ik vaak in de Alpen geweest, maar bovenstaande locatie is mij al die keren nooit opgevallen. Gek genoeg lijkt de toerenteller zo’n 3000 toeren aan te geven en dat is dan wel weer veel voor een stationair lopende motor.

Waar we in het geval van de Nanuk niet veel op kunnen afdingen is de manier waarop de auto in de omgeving is geplaatst. Goed, qua licht en reflecties oogt het allemaal net iets té netjes, maar het is geloofwaardig. Dat is niet het geval met de plaatjes die Seat afgelopen week de wereld in stuurde. Zo viel jullie al op dat de auto’s op de ‘foto’s’ helemaal geen zichtbare remmen hebben, maar er is meer.

Bij bovenstaande afbeelding heb je eigenlijk gelijk door dat er iets niet klopt. Hoewel Seat haar best heeft gedaan de reflecties in de lak zo realistisch mogelijk te laten lijken, is het de plaatsing van de auto die weggeeft dat het hier niet om een echte foto gaat. De auto is namelijk te hoog dan wel te groot in de afbeelding geplaatst, waardoor het lijkt alsof de auto van een reusachtig formaat is.

Even wat cijfers, de wielbasis van de nieuwe Ibiza bedraagt 2564 mm. Er vanuit gaande dat de auto ongeveer onder een hoek van 45 graden geparkeerd staat, leert Pythagoras ons dat de afstand tussen de raaklijnen met het voor- en achterwiel ongeveer 1,8 meter bedraagt. Hoewel de afbeeldingen verder weinig mogelijkheden tot nameten geeft, bedraagt die afstand gevoelsmatig eerder 3 tot 4 meter, waardoor je hersenen onbewust de auto veel groter laten lijken dan hij in werkelijkheid is. Hadden ze de auto iets lager of iets kleiner in de foto geplaatst, dan zou de foto voor je gevoel wél kloppen. Behalve dan dat het pad naar de fotolocatie afgaande op zowel Google Maps als Bing Maps te smal is voor de Ibiza.

Toch kan het allemaal nog knulliger. Kia liet de wereld in 2015 kennis maken met het Novo concept middels een set afbeeldingen die duidelijk met de computer tot stand waren gekomen. Het weinige detail, de matige reflecties, de knullige achtergrond en de veel te donkere ramen, allemaal tekenen dat het om een computermodel gaat. Doodzonde, want de schitterende conceptcar was niet veel later wel degelijk in levende lijve op de autoshow van Seoul te bewonderen. Het model bestond dus niet louter en alleen op het beeldscherm.

Toch is het niet de kwaliteit van de renders waarom de Kia hier een vermelding krijgt, maar de kwaliteit van het computermodel. Wie inzoomt op de velgen aan de rechterkant, ziet dat de naafkapjes niet netjes op de velgen zitten, maar er zo’n vijf centimeter voor lijken te zweven. Als je als fabrikant aan de weer gaat met CGI, zorg dan in ieder geval dat je computermodel op orde is!