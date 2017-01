Hoe TRD van de Toyota Comfort een bommetje maakte

Men neme de saaiste auto ooit en schroeft vervolgens een supercharger op het blok.

Wie wel eens in Japan is geweest kent de Comfort zeker, het is een rechttoe-rechtaan sedan die special ontwikkeld is voor de taximarkt, al vindt de auto ook gretig aftrek bij rijscholen. Onder de kap een tweeliter zestienklepper die aangepast is voor het lopen op LPG. Het schier onverwoestbare blok levert 113 pk en drijft de achterwielen aan. Toyota lanceerde de auto in 1995, maar nog altijd staat de auto in de prijslijsten van het merk.

In 2003 komt Toyota Racing Development, het AMG van Toyota, met een gelimiteerde run van 59 exemplaren van de Comfort GT-Z Supercharger. Deze krijgt de tweeliter vierpitter uit de Camry in het vooronder, compleet met dubbele bovenliggende nokkenassen en voor de gelegenheid ook een heuse compressor! Het vermogen van 160 pk valt in dat licht bezien wellicht wat tegen, al is zo’n 3S-FE-blok prima wat verder op te peppen.

In het interieur wordt driftig gestrooid met spulletjes uit de TRD-catalogus: sportstoelen, stuurtje, tellers, pookknop, het was destijds ook allemaal als aftermarket-optie te bestellen bij de Toyota-dealer. Leuk zijn de standaard RS Watanabe-wielen, maar wie goed kijkt ziet dat erachter gewoon de standaard Comfort-remmerij schuil gaat, inclusief remtrommels achter. Een strutbar onder de motorkap werd eveneens standaard geplaatst, maar het lijkt erop dat TRD het onderstel verder ongemoeid liet. Inderdaad, ‘lijkt erop’ want heel veel informatie over deze uiterst zeldzame verschijning is niet te vinden. Misschien dat de Japans sprekende lezers nog iets uit onderstaand fragment van de lokale Top Gear kunnen halen?

Dus jij dacht nog steeds dat Toyota’s altijd saai zijn? Mooi niet!