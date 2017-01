Hoe vaak was jij je auto eigenlijk?

Zeker in de winter een vraag die menig autobezitter bezig zal houden.

Net als veel autoliefhebbers zie ik mijn auto er graag goedgewassen bij staan. Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ik hem niet elke week door de wasstraat trek, maar de auto (en motor) worden met enige regelmaat gewassen. Het grootste gedeelte van het jaar tenminste, want in de winter ben ik wat lakser.

Dit weekend stapte ik echter in de auto en besefte ik dat het zo ├ęcht niet langer kon. Vanmiddag dus maar even de wasstraat opgezocht en de auto gelijk even drooggereden. Wel over de verkeerde weg, want 10 kilometer en evenzoveel minuten later bleek op de parkeerplaats weinig meer over van mijn maagdelijk schone auto. Zelfs op een droge en redelijk zonnige dag als vandaag is het wassen van je auto eigenlijk zinloos.

En dat riep bij mij direct de vraag op hoe jullie dat doen. Wassen jullie je auto doorgaans elke week en houden jullie dat zelfs in de winter vol? Of ben jij van het type dat de leaseauto twee keer per jaar naar de dealer brengt voor een beurtje met als voornaamste doel dat ze de auto dan gelijk ook even wassen? En natuurlijk wil ik dan ook gelijk weten hoe je de auto precies wast. Met de hand op zondagochtend, gewoon door de wasstraat, met de hogedrukspuit in de wasbox of netjes door je personal detailer?

Foto: @bobroog77 op Autojunk.nl