Jacques Villeneuve weet wat er mis is in de F1

De wereldkampioen van 1997 legt ons haarfijn uit waarom de Formule 1 de Formule 1 niet meer is.

F1-coureurs van vandaag de dag hebben namelijk geen respect meer voor hun concullega’s, aldus Villeneuve. De rijders benaderen races alsof het videospelletjes zijn, wat mede het gevolg is van de toegenomen veiligheid in de Formule 1.

In het tijdperk van vader Gilles (eind jaren ’70 begin jaren ’80) waren auto’s en circuits stukken gevaarlijker. Coureurs bejegenden elkaar toen met veel meer respect omdat de gevolgen van een crash stukken ernstiger konden uitpakken.

Een quote dan maar, voor jullie gaan denken dat we deze onzin zelf hebben bedacht:

“You never saw drivers weave down a straight line. You never saw a driver brake on the inside of the track, he would keep line, brake on outside and try and brake later. It was clean and respectful. They banged into each other but they were mistakes. Now, you see a video game, where drivers think they are inside a video game. There is no respect. What is respect? It’s not even in their dictionary. Everything is fine – you can’t get hurt.”