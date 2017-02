‘Jaguar overweegt kneiterdikke XE SVR’

Zou het dan toch?

Een dikke XE die de strijd moet aangaan met de M’s, AMG’s en Audi S-modellen (want tot op heden nog geen RS) van deze wereld. Geen idee waar ze op de wereld denken dat dit een verkooptopper gaat worden, maar volgens Autoexpress zit het Special Vehicle Operations (SVO)-team van Jaguar momenteel in Spanje om de mogelijkheden voor dit model te bespreken.

Ingredi├źnten voor de XE SVR betreffen een stijver chassis, minder kilo’s, permanente vierwielaandrijving, een dikke V8 en de mogelijke toevoeging van een elektronische diff. Het vermogen zou moeten uitkomen op zo’n 500 pk. Meer paarden dan de M3 Competition (450 pk). Minder dan de C63S (510 pk). Het is echter aannemelijk dat de SVR qua prijs in het vaarwater van de bekende Duitsers gaat komen. Ge├»nteresseerden in een powersedan kiezen doorgaans voor de gevestigde orde. Mede daarom werd de Lexus IS-F in 2008 dan ook in Europa geen wervelend succes. De Britten kunnen zich wel onderscheiden door het model aan te bieden in combinatie met een handgeschakelde zesbak.

De Jag lijkt daarmee, net als de Lexus RC-F nu doet, het te moeten van het volk dat vooral wat anders wil proberen. Laten we vooral niet op de zaken vooruit lopen. Voorlopig is de XE S met een 340 pk supercharged zescilinder de meest krachtige XE die je kunt krijgen.

Thumbnail: XE SVR render door X-Tomi Design