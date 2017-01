Jon Olsson is zijn Lambo nu al weer zat

Meneer is namelijk vergeten te checken of het aantal stoelen in de Lambo overeenkomt met het aantal te vervoeren personen.

Skiër en social media-personality Jon Olsson heeft zijn auto te koop gezet. Nu doen dagelijks vele mensen dat, maar in het verleden is gebleken dat jullie een bovengemiddelde interesse hebben in het wagenpark van deze meneer Olsson. Dat hij zijn dikbolides niet standaard houdt, maar ze voorziet van dikke bodykits, kenmerkende camo-wraps en dakkoffers zal daar ongetwijfeld aan bijdragen.

Het begon allemaal in 2008 met een Gallardo, die al snel werd ingeruild op een Murcielago, waarna er weer een Gallardo volgde. In 2012 volgde de overstap naar een Audi R8, opgevolgd door de hier welbekende RS6 ‘DTM’. Juist, die auto die een ritje door de Piet Hein-tunnel moest bekopen met een crematie. Olsson zal het ongetwijfeld met lede ogen hebben aangezien, maar de auto was destijds al niet meer de zijne. Hij reed al weer rond in een Lamborghini Huracan.

Terug bij het oude nest dus, maar ik waag te betwijfelen of dat wel zo’n verstandige keuze was. Nog geen jaar nadat we voor het eerst lucht kregen van Olssons nieuwste bolide, heeft de blonde Zweed zijn Lambo alweer te koop gezet op Instagram. De reden? ‘Ik heb een vierzitter nodig.’ Voor 250.000 euro is de Lambo de jouwe en dat zou een koopje moeten zijn. Aanschaf en ombouw tesamen hebben namelijk zo’n 100.000 euro méér gekost. Op de teller staat slechts 3800 km en geïnteresseerden zullen naar Monaco moeten afreizen voor een proefritje.





Met dank aan @douwe voor de tip!