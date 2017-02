Justice! De Audi A8-piraat uit dit filmpje is gepakt

De persoon die een Renault Mégane van de weg drukte bij Eindhoven is door de politie in de kraag gevat.

Een filmpje dat onlangs verscheen veroorzaakte behoorlijk wat consternatie. Op de N2 bij Eindhoven drukt een Audi A8 een Renault Mégane van het asfalt. De bestuurder van de Renault reageert in the heat of the moment helaas niet door even op de rem te gaan staan, maar door de sloot in te sturen. Slachtoffer en bijrijder komen er gelukkig levend vanaf, maar hebben de schrik goed te pakken, evenals enkele verwondingen.

Dinsdagmiddag is de bestuurder van de bewuste Audi A8 gelukkig in de kraag gevat door de politie. Een en ander geschiedde na een uitzending van Bureau Brabant waarin aandacht werd besteed aan het filmpje, dat hard rondging op internet. Gelukkig leverde dat diverse tips op waarmee de politie een 41-jarige man uit Valkenswaard kon aanhouden.

Verdachte zit momenteel vast voor verhoor, het van de weg drukken van de Mégane wordt beschouwd als een poging tot doodslag. Het filmpje kijk je hieronder terug. (via: Omroep Brabant)

Dank voor alle tips!