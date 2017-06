Kendrick Lamar krijgt bak met shit over zich heen

Mensen maken zich druk om de gekste dingen.

Kendrick Lamar is één van de grootste en belangrijkste rappers van dit moment, zijn vermogen wordt geschat op ongeveer 16 miljoen euro. Onlangs kocht hij voor zijn zusje een auto, omdat zij haar diploma had behaald. Dit schoot echter in het verkeerde keelgat bij verschillende mensen. Maar niet om de reden die je zou verwachten. Normaal gesproken krijgen artiesten kritiek omdat ze te veel geld over de balk gooien, maar Kendrick kreeg commentaar omdat zijn cadeau niet duur genoeg was.

Hij gaf zijn zusje Kayla Duckworth namelijk een Toyota Camry uit 2017, ter waarde van twintigduizend euro. Dit was volgens sommigen niet genoeg, aangezien Kendrick veel meer zou kunnen uitgeven. Het is raar dat je jezelf over zoiets druk kunt maken, maar toch ontstond er op Twitter (ja, sommigen gebruiken het nog steeds) een groep boze mensen. Gelukkig kwamen er ook een hoop positieve berichten binnen van mensen die het een mooi gebaar vonden dat Kendrick naar zijn familie maakt.

Het laat in ieder geval zien dat Kendrick niet verandert door roem en rijkdom, maar gewoon verstandig blijft nadenken. Aangezien Kayla nog maar net rijdt, is het ook veel slimmer om een normale auto te geven. Wat hadden mensen dan gewild, dat hij meteen een Lamborghini had gegeven? Dat zou pas onverantwoord en onverstandig zijn geweest, of zoals Kendrick het zou zeggen: “Be humble.”