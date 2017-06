De Porsche 911 Turbo S Exclusive Series heeft 607 pk

De gouden god wordt gemaakt bij Porsche Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen in een oplage van 500 stuks.

Daarmee volgt de auto bijvoorbeeld in de voetstappen van de 964 Turbo S 3.3 Coupe die @willeme laatst uitlichtte in zijn Porsche 964 lexicon. De gelimiteerde editie wordt met de hand afgewerkt.

Looks

Meest in het oog springend aan de auto is de lak in de kleur goudgeel metallic. Naar verluidt is Louis van Gaal in ieder geval tevreden met deze keuze van Porsche. Zwarte carbon-details zorgen voor een goed contrast. Carbon is overigens ook gebruikt voor de voorklep en het dak, wat de auto wat lichter maakt en het zwaartepunt naar beneden verplaatst. Op het voorscherm prijkt een logo van Porsche Exclusive Manufaktur.

Aan de achterzijde vind je luchtinlaten van carbon, een uitschuifbare achterspoiler van carbon, een speciale achterbumper en zwartkleurige uitlaatpijpen. In het persbericht staat dat de 911 Turbo S Exclusive Series wordt geleverd op 20 inch 911 Turbo S Exclusive Design wielen met centrale wielmoer, in zwart hoogglans gespoten en met designlijnen in goudgeel metallic. EXCLUSIVE DESAAIGNNN…GET DOWNNNN…

De goudgele designlijnen op de wielen zijn aangebracht met speciale lasertechnologie. Achter de wielen wordt het black and gold thema doorgezet door zwartkleurige remklauwen met goudgele Porsche-logo’s.

Techniek:

Zoals de naam doet vermoeden is de Turbo S Exclusive Series gebaseerd op de 911 Turbo S. Om de Almost Famous referentie af te maken is de Elfer niet alleen een golden god maar ook on drugs. Tenminste, het soort drugs dat Ben Johnson en Lance ‘Vance Dance’ Armstrong snoepten. Voor de gelegenheid heeft de motor namelijk wat extra oempff gekregen.

De 3.8 liter grote zespits boxer in het achteronder levert nu 607 pk (+27 pk) en 750 Nm (+50 Nm). De opper-911 knalt daarmee in 2,9 seconden naar de honderd en in 9,6 seconden naar de 200. Dat is bijvoorbeeld sneller dan een Carrera GT. Pas bij 330 km/h is het feest voorbij. Keramische remschijven zorgen ervoor dat de auto daarna ook weer ordentelijk afremt.

Horloge en bagageset

Porsche draait zijn hand niet om voor een sterk staaltje koppelverkoop. Voor klanten die de 911 Turbo S Exclusive Series kopen, heeft het namelijk ook een horloge exclusieve chronograaf en een bagageset beschikbaar in hetzelfde kleurenschema als de auto. Collega @casperh zei echter dat hij bereid is genoegen te nemen met alleen de auto.

Prijs

De prijs van al dit moois is ook al bekend en niet mals. Klanten moeten 301.600 Euro meenemen naar de dealer voor de goudgele bliksemschicht. Gezien de gelimiteerde oplage is dat echter waarschijnlijk een investering die zich op korte termijn terug verdient. Je moet alleen niet onlangs een 911R geflipt hebben, want dan is de kans dat je er een toegewezen krijgt van Porsche als het goed is klein.