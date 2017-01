KIA lekt de nieuwe Picanto per ongeluk helemaal zelf

Kia wilde de Picanto vermoedelijk later deze week onthullen, maar plaatste de foto's alvast op haar blog. Daar zijn ze inmiddels weg, maar het internet vergeet niets.

‘Kia has unveiled the first photos of our energetic and youthful city car’ lazen we nog net alvorens de pagina weer van het net werd gehaald. Al binnen het half uur werd duidelijk dat de foto’s op kia-buzz.com te vroeg waren geplaatst, maar gelukkig stonden de plaatjes toen al op onze harde schijf.

Veel informatie vermelde de overige tekst niet, anders dan dat de wielbasis is gegroeid, je hier naar de GT-line-uitvoering kijkt en je de auto kunt bestellen in elf verschillende kleuren. Ze sluiten af met de mededeling dat de auto in Genève voor het eerst in levende lijve te bekijken is, dus je moet nog even geduld hebben tot begin maart. Dat de plaatjes overigens the real deal zijn, voor zover je daarover nog kunt twijfelen op het officiële blog van de fabrikant zelf, onderstaande teaser stuurde het merk eind vorig jaar de deur uit en die komt volledig overeen.

Meer info en betere plaatjes volgen ongetwijfeld later, maar we wilde je een blik op de voormalig best verkochte auto van Nederland natuurlijk niet onthouden.