KNAL met je Mercedes-AMG over het water

Het verkrachten van achterbanden, ja dat is waar Mercedes-AMG in excelleert. Op het water kunnen ze blijkbaar ook een leuk kunstje!

“Driving Performance on land and on the water”, zo vieren Mercedes-AMG and Cigarette Racing hun tienjarige samenwerking. Ze onthullen een kneiterdikke waterrat geïnspireerd door de net zo dikke Mercedes-AMG GT R. De boot is onthuld op de Miami International Boat Show. Net zoals bij de AMG GT R is er veel carbon-fiber verwerkt in de 2017 50′ Marauder AMG, ja zo heet deze beauty. Het dek, cockpit en consoles zijn ontwikkeld met een laminaat van carbon in combinatie met kern van schuim…juist. Daar kunnen ze bij je lokale laminatenlegger nog wat van leren.

Mercedes-AMG en Cigarette Racing worden verbonden door ‘performance’, ‘perfection’ en ‘passie’, aldus henzelf. Met dank aan deze samenwerking zijn inmiddels acht creaties gemaakt, waar deze 2017 50′ Marauder AMG de laatste van is. En hoewel deze boot symbool is voor de 10-jarige samenwerking, staat het ook symbool voor Mercedes-AMG’s 50-jarige bestaan verteld Tobias Moers, Chairman van het Managementboard van Mercedes-AMG GmbH.

Dan even de cijfertjes: de 50′ Marauder AMG wordt over het water geschoten door Mercury Racing 1550/1350 Quad Cam 4 Valve motoren die zo’n 3100 pk leveren, impressive. Als je het geluk hebt om aan het roer te staan krijg je de mogelijkheid om met het vermogen te spelen. Met de zogenaamde ‘pleasure key fob’ kun je schakelen tussen 1550 of 1350 pk, dit wordt gerealiseerd door het schakelen van ‘race-fuel’ naar ’91 octane fuel’.

De uiterlijke overeenkomst met de AMG GT R is vooral te zien in de Green Hell Magno lak die is gebruikt op de boot als wel op de AMG GT R. Heb je nu een AMG GT R op je oprit staan en heb je nog iets toonbaars nodig voor in je vijver? Stuur even een mailtje naar Cigarette Racing, dan vertellen ze wat ie kost.