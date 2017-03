Koenigsegg: “onze nieuwe V8 gaat 200 jaar mee”

Is Christian von Koenigsegg in hetzelfde luchtkasteel gaan wonen als Victor Muller, of wordt dit een V8 als nooit te voren?

First things first, voor wie tijdens de beurs in Genève even geen autonieuws heeft bijgehouden. Spyker maakt al vanaf het begin van de grote revival gebruik van de 4.2 V8 van Audi. Die motorendeal is (om wat voor reden dan ook) beëindigd en dus werd gezocht naar een nieuwe leverancier. Dat werd verrassend genoeg het Zweedse Koenigsegg, dat voor de gelegenheid een nieuw blok ontwikkelde met 600 pk. Aanzienlijk minder dan waar een beetje ‘Egg het mee doet, maar genoeg voor een zeer sportieve GT.

Heel veel details over het blok werden helaas niet vrijgegeven, maar we hebben infeau! Tegenover Road and Track gaf Koenigsegg namelijk aan dat de atmosferische motor 600 pk levert bij 8.000 rpm. Bovendien komt dit blok ook te liggen in de aankomende Spyker SUV, aldus Von Koenigsegg. In de basis is dit trouwens dezelfde motor als de krachtbronnen die ver over de 1.000 pk kunnen leveren. Daarom verwacht Christian dat de 600 pk-versie het misschien wel 200 jaar uithoudt, zo sterk is dat spul.

And of course are engines are bulletproof with 1360 horsepower, our customers don’t kill engines, so that engine will last for I don’t know…200 years or something.

Verder bleven de krukas, de drijfstangen en de cilinderkoppen gelijk aan de specificatie die Koenigsegg in z’n eigen modellen gebruikt. De injectoren werden aangepast evenals de dry-sump smering, de uitlaat, het inlaattraject en de compressieverhouding. Alle grappen over “ons Victor” op een stokje: als er daadwerkelijk Spykers komen met deze (op papier) geweldige motor, zou dat natuurlijk hartstikke goed nieuws zijn.