Koop de dikke ex van Jos Verstappen

Het credo van Jos ("gewoen ghâs ghievâh") geldt immers ook op de openbare weg!

Even leek het een gewone zaterdag te worden, totdat deze vette Audi RS6 op je digitale deurmat plofte. Het gaat niet om zomaar een rappe Audi en wel om twee redenen. Ten eerste is het de ex van Jos Verstappen. The Boss kon zelf een heel aardig potje sturen, maar bleek een geweldige mentor te zijn voor protegé Max. Verdikkeme, nu hebben we Zijn Naam toch genoemd.

Je hebt echter nog een reden van ons te goed en die heeft te maken met ABT. De tuner gaf deze RS6 100 extra pk’s, waarmee de sedan uitkomt op een fijne 550 stuks. Overigens was de standaard RS6 al sterker dan de toenmalige BMW M5 (E39) en Mercedes E55 AMG. Van de RS6 (C5) bestond trouwens ook nog een Plus-versie met 480 pk.

In standaardtrim vlamde de RS6 naar 100 km/u in 4,6 tellen. Deze ex van Jos doet daar dus nog een flinke schep bovenop. Verder is de gehele onderhoudshistorie van de Audi aanwezig, kreeg de RS6 recent nieuwe banden, schijven en remmen (à 12.000 euro) en werd de distributie onder handen genomen. Op de teller staan slechts 171.000 kilometers en je kunt zeggen dat pa en zoon Verstappen er menigmaal in hebben gezeten.

De prijs? Voor 19.950 euro koop jij deze toekomstige klassieker met serieuze power onder de kap. Voor de oplettende lezer: deze RS6 heeft inderdaad al eens eerder te koop gestaan. Check het artikel hier.