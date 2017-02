Lease maar: Audi A5 Coupé of Mercedes C-Klasse Coupé

Leasen in stijl. Kan dat? Jazeker!

Vorige keer behandelden we twee dikke diesels. Nu de bijtellingsregels voor elke auto gelijk zijn, zijn die twee auto’s een stuk interessanter dan voorheen. Voor de vierzitscoupé geldt dat eigenlijk ook. Alle extra zuinige varianten waren veelal gebaseerd op een sedan of stationwagen. Wilde je iets leukers dan dat, dan waren SUV’s je deel. Maar een hybride coupé is een zeldzaamheid, alhoewel Lexus hem wel in het aanbod heeft overigens.

Mocht je een auto wensen die stijlvol, snel en nog enigszins zakelijk verantwoord is, dan kun je prima bij de Duitse Drie terecht. Zowel de Mercedes-Benz C-Klasse Coupé als de Audi A5 Coupé zijn nog behoorlijk vers, de BMW 4-serie is onlangs gefacelift.

Voor dit vergelijk hebben we gekozen voor basisuitvoeringen. In principe heb je niet heel erg veel meer nodig, toch? Noot: van de Mercedes-Benz C-klasse Coupé is er ook nog een C180 met 156 pk, maar logischerwijs hebben we gekozen voor de C200. Wel zo eerlijk.

Auto: Audi A5 Coupé 2.0 TFSI Mercedes-Benz C200 Coupé Catalogusprijs: €44.770 €44.712 Bijtellingspercentage: (2017) 22% 22% Leasetarief: €700,- €680,- Vermogen: 190 pk bij 4.200 tpm 184 pk bij 5.500 tpm Koppel: 320 Nm bij 1.450 tpm 300 Nm bij 1.200 tpm Topsnelheid: 240 km/u 237 km/u 0-100 km/u: 7,2 sec. 7,7 sec. Verbruik:4, 5,6 l/100km 5,3 l/100km CO2 uitstoot: 127 gram/km 122 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt:

Wat zit het dicht bij elkaar! Uiteraard hadden we niet anders verwacht, het zijn en blijven Duitsers. We gaan niemand verdenken van kartelvorming, maar een prijsverschil van enkele tientjes in aanschaf is treffend. Waar wel een verschil in zit, is de leaseprijs per maand. De C200 kwam gemiddeld net wat beter uit de bus, zo’n 20 euro per maand goedkoper. Ergens is de A5 dus net even iets duurder qua afschrijving of onderhoud.

Uiterlijk

De eerste Audi A5 was een waanzinnig mooie auto, bijna niemand vond hem lelijk. Topontwerper Walter da Silva noemde het zijn meesterwerk en daar had de beste man een punt. Bij de 2e generatie A5 lijkt het alsof Audi niet teveel wilde tornen aan de succesformule. Zeker vanaf de steriele fabrieksfoto’s lijkt het alsof het een facelift is, waarvan de veranderingen niet bijdragen aan esthetische verbetering. Jammer. Eerlijk is eerlijk: in het echt ziet de nieuwe A5 er veel beter uit, maar mooier dan zijn voorganger? Nou…. Nee!

Bij Mercedes is wél duidelijk te zien dat je in het nieuwste van het nieuwste rond mag cruisen. Ook de C-Klasse Coupé voert de nieuwe vormtaal van Mercedes. Op de C-klasse lijkt dit goed tot uiting te komen. Met name het gestrekte silhouet, met kleine frontoverhang, is schitterend. In principe zijn beide prima zakelijk verantwoorde keuzes, mits netjes uitgevoerd.

Interieur

Ook hier volgen beide merken hun strategie: één soort in verschillende maten. In de Audi betekent dat een waanzinnig clean interieur. De afwerking is uitmuntend, het materiaalgebruik is uitstekend en de ergonomie helder en uitgedacht. Zitpositie en comfort zijn ook opperbest. Nadelen? Jazeker. Je moet behoorlijk de opties aanvinken om een beetje luxegevoel te hebben. Oh, en waarom prijkt er een iPad-achtig scherm pontificaal op het dashboard? Kon dat niet mooier?

Wie wel eens in een moderne Mercedes heeft gezeten voelt zich meteen thuis in de C200 Coupé. Qua design hebben ze er in Stuttgart wel echt werk van gemaakt. Het ziet er werkelijk prachtig uit. De afwerking en het materiaalgebruik zijn net niet op het niveau van de Audi, maar nog altijd meer dan uitstekend. Je moet wel heel apart gevormd zijn wil je geen fijne zitpositie kunnen vinden. Ook hier trouwens weer een tablet bovenop het dashboard, dat is wel minder. Alsof ze bij Mercedes er op het laatst achter kwamen dat er ook een navi-unit in moest.

Uitrusting

Je verwacht natuurlijk dat de A5 en C200 bijzonder aan elkaar gewaagd zijn als het aankomt op uitrusting en dat klopt ook. De Audi overtreft de Benz met Xenon koplampen, een dimmende binnenspiegel en heuse parkeersensoren aan de achterkant. De Mercedes pareert met wat meer passieve veiligheid in de vorm van hill assist, vermoeidheidssensor, pre-safe en een lichtsensor. In principe zijn de A5 en C200 keurig uitgerust. Navigatie, climate control, lichtmetalen velgen en een lading airbags zitten er altijd op, aan, in of onder. Wel moeten we een officiële waarschuwing doen: kijk uit met de opties. Bij zowel de Audi als de Mercedes kun je de aanschafwaarde aan opties selecteren. Iets te veel van het goede.

Rijden

Dan moet hier het grootste verschil komen. De Audi A5 heeft namelijk voorwielaandrijving terwijl de Benz het traditiegetrouw op de achterwielen heeft. De Audi is zeer comfortabel en capabel. Het is een zeer prettige cruiser. De motor is in principe meer dan voldoende, met name de topsnelheid is behoorlijk indrukwekkend voor een instapper. Wat je niet moet verwachten is dat de A5 een sportieve auto is. Sterker nog, opties als grote velgen en een S-Line pakket zullen eerder afbreuk doen aan de auto dan een waardevolle toevoeging zijn. Investeer dan in een automaat en nappalederen bekleding bijvoorbeeld.

Mercedes is met een ware verjonging en sportieve revolutie bezig. De Mercedes C-klasse Coupé is een vaandeldrager van het nieuwe imago. Dat maakt de C200 ook meer dan waar. De besturing van de C200 is wat preciezer en biedt wat meer gevoel, terwijl de balans in bochten wat lichtvoetiger is dan de Audi, alhoewel je wel voelt dat het nog altijd een behoorlijk grote auto is. Een GTI is het zeker niet. Opmerkelijk in deze klasse: je kan de C-klasse bestellen met luchtvering.

Conclusie

Twee beste jongetjes in de klas die elkaar constant proberen af troeven. De Mercedes is dynamischer en extroverter dan zijn evenknie uit Ingolstadt. De Audi is de relaxte autobahncruiser. Een verkeerde keuze maken is eigenlijk niet mogelijk.

Kortom, twee instap schraap 2-deurs waarin je eigenlijk niets te kort komt. Welke heeft jouw voorkeur? Laat het weten in de comments en vooral: Waarom?