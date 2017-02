Lease maar: BMW 750Li of Porsche Panamera 4S

Een luxeprobleem is ook een probleem.

Stel, je bent directeur of eigenaar van een zeer goedlopend bedrijf. Je hebt alles al een keer meegemaakt en weet dermate goed te delegeren dat je niet meer 90 uur per week hoeft te werken. Privé heb je eindelijk je droomauto naar keuze aan kunnen schaffen, maar je wilt ook nog een daily. Iets met veel luxe en veel comfort. Het liefst met AWD zodat je ook nog een wintersport mee kan pakken zonder meteen de Range Rover Sport van de vrouw te moeten lenen. Af en toe zul je je nog laten rijden, dus beenruimte achterin is ook gewenst. Kortom, je hebt een grote limo nodig.

Nu kun je gaan voor een S-klasse, maar dat is wel een heel erg standaard keuze. Daarbij voel je je ook weer niet zo oud. Je doet nog veel aan sporten (vooruit, zeilen, skiën en golf) en je hebt nog een paar jeans hangen in de kast. De keuze is behoorlijk beperkt als je iets moderns wilt. De Audi A8 is al behoorlijk op leeftijd, evenals de Lexus LS en Jaguar XJ. Een Maserati Quattroporte zou kunnen, maar dat is net even een tandje too extrovert.

Dan blijven er twee hele puike opties over. De nieuwe BMW 750Li xDrive High Executive en de Porsche Panamera 4S Executive. Twee uiterst competente alleskunners. In onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tot elkaar verhouden:

Auto: BMW 750Li xDrive High Executive Porsche Panamera 4S Executive Catalogusprijs: €152.494 €154.100 Fiscale prijs: €151.185 €152.455 Leasetarief: €2.340,- €2.400,- Vermogen: 450 pk bij 5.500 tpm 440 pk bij 5.650 tpm Koppel: 650 Nm bij 1.800 tpm 550 Nm bij 1.750 tpm Topsnelheid: 250 km/u 289 km/u 0-100 km/u: 4,5 sec. 4,5 sec. Verbruik:4, 8,3 l/100km 8,2 l/100km CO2 uitstoot: 192 gram/km 187 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. Gezien het exclusieve karakter van de gekozen auto’s in dit artikel is de leaseprijs slechts een indicatie. De prijs kan zeer sterk afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Prestaties: wat gaan ze snel tegenwoordig. 0-100 in 4,5 seconden is echt heel erg snel. Redactiefavorieten als de 996 GT3, E60 M5 of bijna elke Aston Martin rijd je erg gewoon uit. De Porsche is net even wat sportiever. Dat blijkt niet alleen uit het uiterlijk, maar ook door de techniek. De bak is een 8-traps PDK, terwijl de 750Li een 8-traps automaat van ZF heeft. De Porsche heeft een V6, de BMW een V8 met meer slagvolume (4.4 liter). Je zou het niet verwachten, maar de BMW is met 1890 Kg lichter dan de 1955 Kg zware Porsche! Dat komt mede door de Carbon Core constructie van de 7-serie.

Uiterlijk

Ondanks de zeer innovatieve bouwwijze van de 7-serie, is het uiterlijk vrij conservatief. Het is absoluut geen lelijke auto, maar het abstracte van de E65 of statige van de E38 heeft deze generatie niet. Dat neemt niet weg dat het een prima auto is, zeker in de juiste kleur met de goede wielen is het een chique auto. Kijk uit met het M-Sport pakket, dat voegt niet echt iets toe. Bij de Panamera is het ook aan te raden geen SportDesign pakket erop te schroeven of te gaan voor felle kleuren met zwarte wielen: daar wordt de auto vrij snel ‘fout’ van. Om even een voorbeeldje te geven van zowel de Porsche als de BMW

Interieur

Het mag geen verrassing zijn dat in beide paradepaardjes het interieur helemaal top is. Beide auto’s stellen absoluut niet teleur. Waar BMW met het exterieur ingetogen te werk is gegaan, hebben ze iets meer creativiteit gebruikt met het interieur ontwerp. Zeker met de (optionele en dure) luxe leersoorten kun je een heerlijk neo-barok sfeertje creëren. Afwerking is top. Ook in de Porsche geen reden tot klagen. Je zit iets lager dan in de BMW, wat het sportwagen gevoel verhoogt. Ook de in de rugleuning geïntegreerde hoofdsteunen versterken die ambiance. De sfeer aan boord is veel kouder en strakker. Veel knopjes en functies bedien je nu met een soort touchscreen vlak, dat wel eventjes wennen is. De gemiddelde pensionado zal er misschien niet warm voor lopen, maar na een tijdje wennen zit het allemaal logisch in elkaar.

Uitrusting

Je mag toch wel verwachten dat auto’s van anderhalve ton door hun assen zakken van de opties? Om met Mart Smeets te spreken: “Ja, dat mag.”. Je kan zonder een optie aan te vinken in beide auto’s het gevoel krijgen dat je niets te kort komt. Lederen bekleding, dikke wielen, elektrische stoelverstelling, parkeersensoren, navigatie, inklapbare buitenspiegels, LED-koplampen en een alarm zijn altijd standaard. Zoals zo vaak bij Duitse auto’s kun je je helemaal te goed doen aan de opties. Met name in de 7-serie zijn mogelijkheden schier oneindig. Dat wil niet zeggen dat ze Porsche niet ver gaan: “je kan zelfs de ventilatieroosters met leder laten bekleden in een kleur naar keuze…”.

Rijden

In deze categorie mag je verwachten dat het top is en dat klopt ook. Ook hier weer een duidelijke tweedeling: de BMW is wat rustiger en comfortabeler, terwijl de Porsche scherper en alerter is. Het is overigens wel meer een nuance verschil dan je van te voren zou verwachten. De Executive reeks van de Panamera is een tandje zachter dan de reguliere Panamera. En dankzij het adaptieve onderstel, de motor, grip van de xDrive en het relatief lage gewicht kun je gênant hard hoeken met zo’n 7-serie. Uiteraard hebben we ook rijtesten voorhanden. In dit filmpje test Wouter de BMW 750 en Casper test in deze rijtest de Porsche Panamera.

Conclusie

Van een afstandje zijn ze totaal anders, maar een nadere inspectie leert dat beide auto’s enorm veel overeenkomsten hebben. Beide auto’s zijn zeer snel, ruim en luxe. De BMW is net even een tandje comfortabeler zonder zompig te zijn. De Porsche is wat straffer maar weet zijn rol als limo goed in te vullen. Kortom, echt een verkeerde keuze kun je niet maken. Dus dan is de vraag aan u, trouwe lezer. Voor welke uber-auto ga jij? En vooral: waarom?

