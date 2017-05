Lease maar: Ford Fiesta of Nissan Micra

Goed nieuws: je mag upgraden! Maar welke compacte kilometervreter wil jij voor de deur hebben staan?

Nog niet zo heel lang geleden bespraken we de keuze tussen deze twee leaseauto’s. De instappers waar je uit mag kiezen bij je eerste kantoorbaantje. Maar stel je voor dat je het helemaal niet onaardig doet en je een promotie krijgt. Van een A- naar B-segmenter is een fijne stap. Je bevindt je niet meer aan het onderste einde van de automotive foodchain. Je moet wel wat meer kilometers gaan maken en dus is een dieseltje wel zo prettig.

Tot een paar jaar geleden werd deze markt gedomineerd door krap bemeten, zuinige torretjes als de Polo Bluemotion, Corsa EcoFlex en allerlei andere milieuvriendelijke wereldverbeteraars. Het nadeel van die auto’s was dat de motor de beleving domineerde. In de NEDC waren ze superzuinig, maar in real life viel haalde je nooit de cijfers. Gelukkig zijn er twee nieuwe gegadigden op de markt gekomen. De Ford Fiesta is net vernieuwd en de verse Nissan Micra staat sinds kort bij de dealers. In onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Auto: Ford 1.5 TDCI Titanium Nissan dCi 90 Tekna Catalogusprijs: € 20.795 € 22.590 Fiscale prijs: € 20.095 € 21.840 Leasetarief: € 500 € 480 Vermogen: 85 pk bij 3.750 tpm 90 pk bij 4.000 tpm Koppel: 215 Nm bij 2.500 tpm 250 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 175 km/u 179 km/u 0-100 km/u: 12,5 sec. 11,9 sec. Verbruik: 3,5 l/100km 3,5 l/100km CO2 uitstoot: 89 gram/km 92 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Het eerste waar we nu naar kijken is het verbruik. De NEDC-cijfers zijn behoorlijk gelijk aan de muesli-hatchbacks van een paar jaar geleden. Dat is bijzonder knap, want dit zijn behoorlijk luxe uitgeruste B-segmenters met een normale viercilinder dieselmotor. Over uitrusting gesproken: zowel de Ford als de Nissan zijn behoorlijk compleet. Beide beschikken ze over items als Cruise Control, Climate Control, audio met USB-poort, lichtmetalen velgen, regensensor, lans-assist en hill-hold assist. De Micra is ietsjes duurder, maar dat komt omdat parkeersensoren, achteruitrijcamera-camera en met name een navigatiesysteem standaard aanwezig zijn. De Fiesta pareert met sportstoelen en een automatisch dimmende binnenspiegel.

Uiterlijk

De Fiesta van de vorige generatie was een kekke verschijning. De huidige lijkt er veel op, maar is al met al iets volwassener geworden. De verschillen neemt @dizono door in dit artikel. De achterlichten zijn niet meer die hoge exemplaren en ook het vooraanzicht is iets minder scherp. Dat is aan de ene kant een beetje jammer, aan de andere kant is het nu meer een allemansvriend geworden. Het is wel een ontwerp waarbij de uitvoering een enorm verschil kan maken. Pastelkleuren (zoals op onderstaande foto) passen niet echt bij de auto, de grote velgen dan weer wel.

Bij Nissan hebben ze wel werk gemaakt van de nieuwe Micra. De vorige twee generaties waren vooral heel erg schattig. Gelukkig hebben ze die stijl overboord gegooid ten faveure van een stoerder ontwerp. Het front is typisch Nissan anno 2017, met meer dan een hint van de GT-R. Je kan het erger treffen. De achterkant is meer gedrongen terwijl het zij-aanzicht verraadt dat de auto eigenlijk een Renault Clio is. De designers hebben overigens knap werk gericht.

Interieur

Dit was geen sterk punt van de oude Fiesta. Dat zag er op zich wel geinig uit, maar was geen klasse-leider op het gebied van materiaalgebruik en afwerking. Dat is bij de nieuwe veel beter voor elkaar, mede dankzij deze Nederlander. Je kijkt nu tegen een prima dashboard aan. Het is wat zakelijker en saaier dan voorheen, maar als je veel kilometers maakt is het wel prettig om in een ordentelijke omgeving te zitten. Met name het grote navigatiesysteem ziet er prima uit. Beter dan de iPad-achtige schermen in sommige ‘premium’ automobielen.

Bij de Micra is het ook veel volwassener dan voorheen. Nu was dat ook niet zo heel erg moeilijk, maar het geheel toont coherent. Op de foto’s toont het zowaar fleurig, maar dat komt ook door de gekozen kleurstelling. Die oranje balk en diverse oranje accenten fleuren het geheel goed op. Ook hier is het navigatiesysteem keurig weggewerkt, dat is wel eens anders geweest bij B-segment auto’s.

Rijden

Normaliter is dit altijd het terrein van Ford. De Fiesta kennen we als een vrolijke pretletter. Zelfs in een basale uitvoering kon je de grootste lol hebben. We hebben nog niet met de nieuwe Fiesta gereden, maar de kans is aannemelijk dat de rij-eigenschappen nog steeds op een hoog niveau staan. Maar als we kijken naar de laatste Focus en Mondeo is het scherpe randje er iets af (om zo een bredere doelgroep aan te spreken). Voor de sportieve rij-eigenschappen scheelt het niets, maar voor de looks misschien wel: de Fiesta is er ook als driedeurs.

Net als met de Ford hebben we ook nog geen kilometers gemaakt met de Nissan Micra. Maar is dat wel zo? Want technisch gezien is de auto voor een groot gedeelte gelijk aan de Clio. Casper heeft vorig jaar gereden met de gefacelifte Clio en was met name te spreken over het fijne dieselblokje: smeuïg, soepel, stil en best vlot.

Conclusie

Twee maal een prima aanbod in deze klasse. 20 mille voor een B-segment auto lijkt heel erg veel (dat is bijna 40.000 gulden). Maar qua veiligheid, verbruik en uitrusting zijn ze helemaal up-to-date. De Ford Fiesta is nu iets minder karakteristiek, terwijl Nissan juist dat karakter aan het zoeken was voor de Micra. Dus is nu de keuze aan jou. Voor welke kies jij? En dan vooral: waarom?

Meer leasemodellen vergelijken? Check leaseprijsvergelijker.nl.